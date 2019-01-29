Растения, разрушающие семейное счастье

Особенно негативно растение действует на мужчин. Представители сильного пола просто не уживаются со своими вторыми половинками, когда дома растет диффенбахия. Цветок забирает у них энергию, лишает воли и негативно влияет на эмоциональный фон. Мужчины подсознательно чувствую это, и сбегают из дома.

Сансевиерия (тещин язык)

Сансевиерия трехполосная – еще одно экзотическое растение, которое своей зеленой сочной листвой способно украсить любой дом. Оно считается вполне «миролюбивым» и даже хранящим гармонию в жилище. Это своеобразный «громоотвод», который забирает негативную энергетику и напряжение между близкими людьми, но только при условии, что растет оно в гостиной или на кухне, где привычно собирается вся семья.

А вот ставить тещин язык в спальню категорически противопоказано! В этом случае цветок начинает разрушать чувства влюбленных и отдаляет их друг от друга. По многочисленным отзывам, даже аромат сансевиерии настраивает человека на одиночество и меланхолию.

Лилия

В отличие от вышеописанных растений, лилия представляет реальную опасность для человека, если выращивать этот цветок в доме. Цветы этого изящного растения выделяют углекислый газ, а потому в период цветения легко могут вызвать у человека приступ удушья. Именно поэтому держать лилию в доме, особенно в небольшой комнате без постоянного доступа свежего воздуха, крайне опасно!

Между тем, о лилии ходит дурная слава и среди медиумов. Считается, что этот цветок провоцирует межличностные конфликты и разбивает даже устоявшиеся пары. Да и молодым людям, мечтающим обрести свою вторую половинку, стоит держаться подальше от этого коварного растения.

Сирень

Весной, когда начинает цвести сирень, миллионы людей украшают свои дома ароматными букетами из белых и фиолетовых веточек растения. При этом многие даже не догадываются, какой отрицательной энергетикой обладает сирень. Ароматный куст способен притянуть неприятности в дом, спровоцировать разлад в семье и стать причиной глубокого конфликта, который не так просто уладить. Особая опасность подстерегает влюбленных людей, которые, вдыхая запах сирени, могут без видимых причин охладеть друг к другу.

Гибискус

Радующий глаз цветок, чьи нежные лепестки очень напоминают розу, влюбляет в себя с первого взгляда. Однако не стоит вестись на внешнюю привлекательность. Разрастаясь и обретая силу, гибискус начинает распространять свою негативную энергетику на всех домочадцев, и особенно на мужчин. Представители сильного пола просто не могут долго находиться рядом с таким «соседом», и норовят сбежать из дома.

При этом эзотерики отмечают, что гибискус не самое сильное растение, а значит, воздействует на мужчин, только находясь в непосредственной близости от них. В этом плане не рекомендуется держать данный цветок в спальне или гостиной. Лучше выращивать его в коридоре или одной из нежилых комнат.

Монстера

Шикарная тропическая лиана полюбилась многим любителям флоры, и давно нашла себе место в домах увлеченных цветоводов. Однако есть у этой красоты и обратная сторона. Монстеру называют одним из самых известных «растений-мужегонов». Находясь в доме, где проживает влюбленная пара, эта лиана начинает изводить мужчину, влияя на половое влечение представителя сильного пола и вызывая у него раздражение. В итоге мужчина, изводимый монстерой, просто сбегает из дома и разрывает отношения со своей избранницей.