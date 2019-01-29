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Как выглядят солисты Backstreet Boys через двадцать лет после своего триумфа
Смотрите фото!

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NEW YORK, NY - JANUARY 28: Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell and Howie Dorough of Backstreet Boys perform live on SiriusXM Hits 1 at the SiriusXM Studios on January 28, 2019 in New York City. Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==

ФОТО: Cindy Ord / AFP

Подростковая аудитория группы Backstreet Boys выросла, стали старше и сами солисты. Смотрим, как годы изменили участников одного из самых популярных музыкальных коллективов 1990-х.

Если вы думали, что легендарная группа 1990-х Backstreet Boys сильно сдала свои позиции, то вы ошибались! Пару дней назад знаменитый бойзбенд выпустил новый альбом под названием DNA. 

Недавно артисты в полном составе вышли в свет — пришли на радиопрограмму «Утреннее шоу Элвиса Дурана». Нам показалось, что спустя 20 лет после своего триумфального взлета музыканты не сильно изменились. Правда, Кевин Ричардсон заметно устал, а Эй Джей Маклин покрылся татуировками. В этом году группе стукнет уже 28 лет! А ее участники достойно выглядят и по-прежнему радуют фанатов своим творчеством. 

Группа продолжает выступать в прежнем составе. Напомним, участниками коллектива являются Эй Джей Маклин, Ник Картер, Хауи Дороу, Кевин Ричардсон и Брайан Литтрелл.  

ФОТО: Cindy Ord / AFP

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