Как выглядят солисты Backstreet Boys через двадцать лет после своего триумфа

Если вы думали, что легендарная группа 1990-х Backstreet Boys сильно сдала свои позиции, то вы ошибались! Пару дней назад знаменитый бойзбенд выпустил новый альбом под названием DNA.

Недавно артисты в полном составе вышли в свет — пришли на радиопрограмму «Утреннее шоу Элвиса Дурана». Нам показалось, что спустя 20 лет после своего триумфального взлета музыканты не сильно изменились. Правда, Кевин Ричардсон заметно устал, а Эй Джей Маклин покрылся татуировками. В этом году группе стукнет уже 28 лет! А ее участники достойно выглядят и по-прежнему радуют фанатов своим творчеством.