Впервые в Таллинне: иллюзионист Роман Борщ и «Фантасмагория чудес»!

К нам в гости приезжает лучший иллюзионист Санкт-Петербурга Роман Борщ и его команда. Юных зрителей и их родителей ждет полное погружение в фантастический мир магии и волшебства.

Роман Борщ – известный в России фокусник-иллюзионист, который смог выйти далеко за пределы циркового манежа: ставил сценические эффекты в Александринском и Мариинском театрах Санкт-Петербурга, группе «Чай вдвоем», принимал участие в больших цирковых шоу, всегда пользовался большим уважением среди коллег, а зрители его обожают за тонкий юмор и яркую театральность.

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Его не спутаешь ни с каким другим фокусником. В то время как большинство его коллег похожи на уцененную версию Копперфильда, Борщ нашел собственный стиль – образ мага ХIХ века (цилиндр, фрак, сигара), а каждый фокус превращает в мини-спектакль. Для Таллиннских зрителей подготовлены как классические номера, так и оригинальные: венецианский карнавал, русская ярмарка и цирковой балаган – всё это будет в этот вечер! Роман Борщ и его команда ждёт Вас чтобы удивлять!

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Краткая биография: Роман Борщ родился в Петербурге. В 9 лет увлекся фокусами и магией, и изучал классическую манипуляцию под патронажем известного русского фокусника Александра Ильина. 1990, 1991 и 1993 годах побеждает на конкурсах фокусников и иллюзионистов в России и Украине (как юниор), а также на фестивале артистов эстрады. Обучался в Академии Театрального Искусства в Петербурге руководством А.С. Сонина (режиссера старейшего Русского цирка Чинизелли). С 2000 активная гастрольная деятельность. Ямайка, Южная Корея, Австрия, Финляндия, Россия, Португалия.

Победитель телевизионного конкурса «Международный фестивале юмора и эстрадного искусства «Москва-Ялта-Транзит». Гран-при Открытого чемпионата Финляндии по фокусам и конкурса Российской ассоциации Иллюзионистов. Постоянный участник проекта «Лучшие иллюзионисты России».

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