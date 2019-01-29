Ничего себе чихнула! Из носа девушки выпало потерянное 12 лет назад кольцо

"Был нормальный день, я сидела у себя на диване и вдруг расчихалась, - рассказывает 20-летняя Эбигейл Томпсон (Abigail Thompson), работающая косметологом. - Потом смотрю на платок и думаю: "Это что за черт?". В платке лежало колечко, которое она потеряла в 2007 году. Оно вывалилось из носа, пока девушка чихала, пишет Rus.Tvnet.lv.