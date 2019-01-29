Пары среди знаков Зодиака, у которых могут получиться идеальные отношения

1. Рак и Овен:

Овен известен своей смелостью. Из-за этого он был бы идеальной парой для Рака, который пытался бы соответствовать энергии Овна.

2. Рыбы и Овен:

Овен и Рыбы говорят хоть и отличаются по темпераменту, но их различия гармонично дополняют и уравновешивают друг друга. Это связано с тем, что Рыбы склонны быть мягкими и тактичными.

3. Рак и Телец:

Эти два знака могут прекрасно сработаться из-за того, что они дополняют друг друга. Ведь противоположности притягиваются.

4. Телец и Козерог:

Козероги веселые и трудолюбивые, что делает их хорошей парой для добрых и рассудительных Тельцов.

5. Стрелец и Овен:

Эти знаки знают, как хорошо провести время, они легкие и веселые, поэтому, конечно, они будут вместе идеально сочетаться.

6. Рак и Рыбы:

Это знаки воды и это говорит о том, что они сентиментальны по своей природе, и тем самым они вполне подходят друг другу.

7. Лев и Стрелец:

Огненные знаки. Львы известны своей уверенностью, которая привлекает Стрельца, даже если они слишком упрямы время от времени.

8. Козерог и Дева:

Девы – интроверты, плюс они очень застенчивы, но как только они доверятся своим партнерам, они полностью могут им открыться. Это привлекает Козерогов.

9. Близнецы и Лев:

Лев – огненный знак. Близнецы – воздушный знак. Ой паре сама природа сулит долгие и счастливые отношения.

10. Скорпион и Лев: