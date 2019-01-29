Пары среди знаков Зодиака, у которых могут получиться идеальные отношения

Некоторые люди просто предназначены друг для друга. Вот почему Водолей, вероятно, прекрасно ладил бы с Овном, а вот из Весов и Девы может получиться ядовитая смесь, пишет Cluber.
1. Рак и Овен:
Овен известен своей смелостью. Из-за этого он был бы идеальной парой для Рака, который пытался бы соответствовать энергии Овна.
2. Рыбы и Овен:
Овен и Рыбы говорят хоть и отличаются по темпераменту, но их различия гармонично дополняют и уравновешивают друг друга. Это связано с тем, что Рыбы склонны быть мягкими и тактичными.
3. Рак и Телец:
Эти два знака могут прекрасно сработаться из-за того, что они дополняют друг друга. Ведь противоположности притягиваются.
4. Телец и Козерог:
Козероги веселые и трудолюбивые, что делает их хорошей парой для добрых и рассудительных Тельцов.
5. Стрелец и Овен:
Эти знаки знают, как хорошо провести время, они легкие и веселые, поэтому, конечно, они будут вместе идеально сочетаться.
6. Рак и Рыбы:
Это знаки воды и это говорит о том, что они сентиментальны по своей природе, и тем самым они вполне подходят друг другу.
7. Лев и Стрелец:
Огненные знаки. Львы известны своей уверенностью, которая привлекает Стрельца, даже если они слишком упрямы время от времени.
8. Козерог и Дева:
Девы – интроверты, плюс они очень застенчивы, но как только они доверятся своим партнерам, они полностью могут им открыться. Это привлекает Козерогов.
9. Близнецы и Лев:
Лев – огненный знак. Близнецы – воздушный знак. Ой паре сама природа сулит долгие и счастливые отношения.
10. Скорпион и Лев:
Скорпионы обычно чрезмерно ревнивы и, конечно, не из тех, кто мягкий по характеру и только Лев способен совладать с тяжелыми качествами Скорпиона и слегка сдержать его жало.