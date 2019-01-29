Проспала, не высушила голову: Ольга Бузова прилетела в «родную» Ригу и опозорилась

Сегодня, 29 января, российская певица и актриса Ольга Бузова прилетела в Ригу. Артистка поблагодарила своих поклонников за теплую встречу и подарки, а также пригласила на вечерний спектакль в Доме конгрессов - "Мужчина нарасхват", пишет Rus.Tvnet.lv.