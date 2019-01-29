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Проспала, не высушила голову: Ольга Бузова прилетела в «родную» Ригу и опозорилась

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ФОТО: instagram.com/buzova86

Сегодня, 29 января, российская певица и актриса Ольга Бузова прилетела в Ригу. Артистка поблагодарила своих поклонников за теплую встречу и подарки, а также пригласила на вечерний спектакль в Доме конгрессов - "Мужчина нарасхват", пишет Rus.Tvnet.lv. 

Звезда разместила в сториз видео, где поделилась своими утренними приключениями.

"Как я ненавижу утренние вылеты! Просто, можно сейчас уснуть? Я думала, что опоздаю. Если честно, я не слышала будильник", 

- признается Ольга. 

Бузова рассказала подписчикам, что не успела высушить голову. Тем не менее, она рада, что полетела именно в Ригу. 

ФОТО: скриншот видео https://www.instagram.com/stories/buzova86/

В аэропорту Ольгу Бузову встречали с желтыми розами. 

"Рига нас встретила снежком. Смотрите, какие розочки мне подарили",

- сказала звезда, и показала в камеру букет цветов. 

ФОТО: https://www.instagram.com/stories/buzova86/ скриншот

Певица поприветствовала своих рижских поклонников, а также пригласила их на вечерний постановку со своим участием - "Мужчина нарасхват".

Вместе с Ольгой в спектакле примут участие звезды КВН и Comedy Club: Антон Лирник (резидент Comedy Club), Сергей Писаренко (КВН "Уездный город") и Евгений Никишин (КВН "Уездный город"). 


Именно партнеры по сцене встретили Ольгу в рижском отеле.

Сама звезда не скрывала своего восхищения от приезда, а также от гостиничного номера, который был весь украшен воздушными шариками.



Напомним, 29 января в Доме конгрессов пройдет спектакль с участием звезды "Дом-2" - Ольги Бузовой.

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