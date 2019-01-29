Проспала, не высушила голову: Ольга Бузова прилетела в «родную» Ригу и опозорилась

Сегодня, 29 января, российская певица и актриса Ольга Бузова прилетела в Ригу. Артистка поблагодарила своих поклонников за теплую встречу и подарки, а также пригласила на вечерний спектакль в Доме конгрессов - "Мужчина нарасхват", пишет Rus.Tvnet.lv.
Звезда разместила в сториз видео, где поделилась своими утренними приключениями.
"Как я ненавижу утренние вылеты! Просто, можно сейчас уснуть? Я думала, что опоздаю. Если честно, я не слышала будильник",
- признается Ольга.
Бузова рассказала подписчикам, что не успела высушить голову. Тем не менее, она рада, что полетела именно в Ригу.
В аэропорту Ольгу Бузову встречали с желтыми розами.
"Рига нас встретила снежком. Смотрите, какие розочки мне подарили",
- сказала звезда, и показала в камеру букет цветов.
Певица поприветствовала своих рижских поклонников, а также пригласила их на вечерний постановку со своим участием - "Мужчина нарасхват".
Вместе с Ольгой в спектакле примут участие звезды КВН и Comedy Club: Антон Лирник (резидент Comedy Club), Сергей Писаренко (КВН "Уездный город") и Евгений Никишин (КВН "Уездный город").
Именно партнеры по сцене встретили Ольгу в рижском отеле.
Сама звезда не скрывала своего восхищения от приезда, а также от гостиничного номера, который был весь украшен воздушными шариками.
Рига 👸🏻❤️ Моя уже родная Рига ☺️ Встретила меня сюрпризами 😻😻😻 Сижу в номере, радуюсь как ребёнок 👧🏻Сейчас немного отдохну, очень мало спала ночью, и уже сегодня вечером мы сыграем для вас «Мужчина нарасхват» ☺️ Жду Вас всех сегодня в 19.00 на наш спектакль 🙏🏻 #мужчинанарасхватсбузовой#моилюдивсегдасомной ❤️
Напомним, 29 января в Доме конгрессов пройдет спектакль с участием звезды "Дом-2" - Ольги Бузовой.