«Секс-игрушки для пожилых». 83-летняя британка стала секс-блогершей и покорила соцсети

83-летняя бабушка стала известной на весь мир, попробовав себя в роли секс-блогера. Британка Джойс Уильямс поставила перед собой благородную цель: доказать, что с возрастом секс становится только интереснее. Пролить свет на интимную жизнь опытных людей она решила на собственном сайте «Бабуля Уильямс», пишет Super.ru.
Автор статей «Секс в 83? Почему бы и нет!», «Секс-игрушки для пожилых» и «Шалим в душевой кабинке» уверена, что либидо старшего поколения сильно недооценивают. «Секс в преклонном возрасте – очень чувственный, без лишних рывков и замысловатых поз. Мы много времени уделяем ласкам, массажу, удовольствию партнера. Нет ничего лучше, чем прелюдии», – делится Джойс. Однажды работник секс-шопа рассказал ей, что получает много заказов из дома престарелых, но постояльцы стесняются выбирать секс-игрушки из-за насмешек. Это так расстроило Джойс, что она тут же записалась на курсы блогеров. Спустя полгода она шокировала свою группу заявлением, что запускает сайт о сексе: «Молодежь поверить в это не могла, особенно парни. Тогда-то я и поняла, что на правильном пути. Стереотипы пора развеять».
81-летний муж, дети и внуки блогерши полностью поддерживают ее начинания. Сейчас у «Бабули Уильямс» тысячи подписчиков и репостов ее статей в соцсетях, а в прошлом году она была номинирована на звание «Блогер года».