«Секс-игрушки для пожилых». 83-летняя британка стала секс-блогершей и покорила соцсети

Автор статей «Секс в 83? Почему бы и нет!», «Секс-игрушки для пожилых» и «Шалим в душевой кабинке» уверена, что либидо старшего поколения сильно недооценивают. «Секс в преклонном возрасте – очень чувственный, без лишних рывков и замысловатых поз. Мы много времени уделяем ласкам, массажу, удовольствию партнера. Нет ничего лучше, чем прелюдии», – делится Джойс. Однажды работник секс-шопа рассказал ей, что получает много заказов из дома престарелых, но постояльцы стесняются выбирать секс-игрушки из-за насмешек. Это так расстроило Джойс, что она тут же записалась на курсы блогеров. Спустя полгода она шокировала свою группу заявлением, что запускает сайт о сексе: «Молодежь поверить в это не могла, особенно парни. Тогда-то я и поняла, что на правильном пути. Стереотипы пора развеять».