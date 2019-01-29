Елизавета II нарушила важное правило королевского протокола

Члены правящей семьи Великобритании обязаны соблюдать королевский протокол. Одно из правил гласит: монаршие особы не должны публично говорить о политике и поддерживать какие-либо партии. Все потому, что это может привести к конституционному кризису. Большинство королевских экспертов опасались, что этот пункт протокола нарушит Меган Маркл, так как в прошлом герцогиня Сассекская нелестно высказывалась о Дональде Трампе и «брексите» (выходе Великобритании из Европейского союза).

Однако недавно выяснилось, что столь важное правило королевского протокола нарушила сама Елизавета II. Одна из ее фраз, сказанных во время конференции в честь 100-летия Сандрингемского женского института, была расценена прессой как комментарий по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза, пишет StarHit.

«Сегодня важно делать упор на терпение, дружбу, сильную ориентацию на сообщество и учитывать потребности других. Конечно, каждое поколение сталкивается с новыми вызовами. В современную эпоху мы ищем новые ответы, и я, например, предпочитаю проверенные рецепты. Важно найти общий язык друг с другом, при этом не терять общую картину», — цитируют слова королевы британские СМИ.