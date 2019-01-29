Елизавета II нарушила важное правило королевского протокола

Если вы думали, что только герцогиня Сассекская Меган нарушает королевские правила, то вы ошибаетесь. Совсем недавно это сделала сама Елизавета II.
Члены правящей семьи Великобритании обязаны соблюдать королевский протокол. Одно из правил гласит: монаршие особы не должны публично говорить о политике и поддерживать какие-либо партии. Все потому, что это может привести к конституционному кризису. Большинство королевских экспертов опасались, что этот пункт протокола нарушит Меган Маркл, так как в прошлом герцогиня Сассекская нелестно высказывалась о Дональде Трампе и «брексите» (выходе Великобритании из Европейского союза).
Однако недавно выяснилось, что столь важное правило королевского протокола нарушила сама Елизавета II. Одна из ее фраз, сказанных во время конференции в честь 100-летия Сандрингемского женского института, была расценена прессой как комментарий по поводу выхода Великобритании из Европейского Союза, пишет StarHit.
«Сегодня важно делать упор на терпение, дружбу, сильную ориентацию на сообщество и учитывать потребности других. Конечно, каждое поколение сталкивается с новыми вызовами. В современную эпоху мы ищем новые ответы, и я, например, предпочитаю проверенные рецепты. Важно найти общий язык друг с другом, при этом не терять общую картину», — цитируют слова королевы британские СМИ.
К слову, некоторые пользователи Сети пошутили, что Елизавета II последовала примеру Меган Маркл и перестала следовать строгим правилам королевского протокола.