Причины появления сухости во рту - для каких болезней и состояний характерен этот симптом

Сухость во рту как патологический симптом

Основная причина появления сухости во рту - недостаточная выработка слюны. А ведь помимо прямого назначения (участия в пищеварении) слюна выполняет важную защитную функцию, обладая выраженным противомикробным действием. Поэтому при сухости во рту могут появляться дополнительные патологические явления:

появление трещин в углах рта и губ,

появление язвочек на слизистой щек и языка,

дыхание становится несвежим, а различные жвачки, пасты и освежители рта лишь на время убирают эту проблему,

снижается вкусовое восприятие,

нарушается процесс глотания - во время еды приходится все время запивать пищу,

повышается риск развития заболеваний горла и глотки,

голос становится хриплым, словно "прокуренным",

серьезно страдают зубы - появляется кариес, воспаляются десны.

Почему появляется сухость во рту?

Чтобы эффективно устранить этот неприятный симптом, важно определить причину. В противном случае все меры будут носить временный характер и не приносить желаемого облегчения.

1. Жажда

Самой банальной и частой причиной появления сухости во рту является обычная жажда. Скорее всего, вы систематически недополучаете достаточного количества жидкости. Это может происходить во время жаркого периода (особенно на море), но встречается и зимой, когда центральное отопление вызывает общее снижение влажности в окружающей среде. Повышенная потребность в жидкости отмечается во время болезни (при повышенной температуре, проблемах с пищеварением - рвоте или диарее), интенсивных занятиях спортом.

2. Курение

Почему-то многие не обращают на эту причину внимания, продолжая бороться с постоянной сухостью во рту. А ведь табачный дым сам по себе является непосредственной причиной снижения выработки слюны. А еще длительное курение приводит к процессу атрофии слизистой ротовой полости.

3. Прием лекарств

Некоторые лекарственные средства действительно могут снизить выработку слюну. Особенно это характерно для препаратов от аллергии (антигистаминных), от давления и мочегонных, антидепрессантов и миорелаксантов. Эти свойства препаратов обычно указывается в инструкции к применению и полностью проходят после отмены или замены препаратов.

4. Сахарный диабет

Ощущение сухости во вру, сопряженное с постоянной жаждой и частым мочеиспусканием - частый спутник сахарного диабета, а иногда - это самый первый симптом, который позволяет насторожиться и не упустить заболевание.

5. Стресс

Во время сильных нервных потрясений в кровь выделяется большое количество адреналина, который блокирует работу слюнных желез.

Этот эффект - временный, обычно самостоятельно проходит после устранения причинного фактора.