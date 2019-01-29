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Причины появления сухости во рту - для каких болезней и состояний характерен этот симптом

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Усталость, нервное напряжение, ответственные дела, взаимоотношения с людьми, суматоха города, семейные дрязги — все это факторы стресса. Снимок иллюстративный.

ФОТО: SCANPIX

Появление сухости во рту - первый признак жажды. Очень часто этот признак появляется во время переживаний, стресса. Но не всегда этот симптом безобиден - иногда он указывает на серьезные неполадки в организме человека, пишет Zen.Yandex.ru.

Сухость во рту как патологический симптом

Основная причина появления сухости во рту - недостаточная выработка слюны. А ведь помимо прямого назначения (участия в пищеварении) слюна выполняет важную защитную функцию, обладая выраженным противомикробным действием. Поэтому при сухости во рту могут появляться дополнительные патологические явления:

  • появление трещин в углах рта и губ,
  • появление язвочек на слизистой щек и языка,
  • дыхание становится несвежим, а различные жвачки, пасты и освежители рта лишь на время убирают эту проблему,
  • снижается вкусовое восприятие,
  • нарушается процесс глотания - во время еды приходится все время запивать пищу,
  • повышается риск развития заболеваний горла и глотки,
  • голос становится хриплым, словно "прокуренным",
  • серьезно страдают зубы - появляется кариес, воспаляются десны.

Почему появляется сухость во рту?

Чтобы эффективно устранить этот неприятный симптом, важно определить причину. В противном случае все меры будут носить временный характер и не приносить желаемого облегчения.

1. Жажда

Самой банальной и частой причиной появления сухости во рту является обычная жажда. Скорее всего, вы систематически недополучаете достаточного количества жидкости. Это может происходить во время жаркого периода (особенно на море), но встречается и зимой, когда центральное отопление вызывает общее снижение влажности в окружающей среде. Повышенная потребность в жидкости отмечается во время болезни (при повышенной температуре, проблемах с пищеварением - рвоте или диарее), интенсивных занятиях спортом.

2. Курение

Почему-то многие не обращают на эту причину внимания, продолжая бороться с постоянной сухостью во рту. А ведь табачный дым сам по себе является непосредственной причиной снижения выработки слюны. А еще длительное курение приводит к процессу атрофии слизистой ротовой полости.

3. Прием лекарств

Некоторые лекарственные средства действительно могут снизить выработку слюну. Особенно это характерно для препаратов от аллергии (антигистаминных), от давления и мочегонных, антидепрессантов и миорелаксантов. Эти свойства препаратов обычно указывается в инструкции к применению и полностью проходят после отмены или замены препаратов.

4. Сахарный диабет

Ощущение сухости во вру, сопряженное с постоянной жаждой и частым мочеиспусканием - частый спутник сахарного диабета, а иногда - это самый первый симптом, который позволяет насторожиться и не упустить заболевание.

5. Стресс

Во время сильных нервных потрясений в кровь выделяется большое количество адреналина, который блокирует работу слюнных желез.

Этот эффект - временный, обычно самостоятельно проходит после устранения причинного фактора.

В любом случае, постоянное ощущение сухости во рту - симптом, который игнорировать не стоит. Иногда это может мыть первым звоночком серьезного заболевания и позволит вовремя поставить диагноз и начать адекватное лечение. Но в большинстве случаев сухость во рту сигнализирует о том, что следует поменять каждодневные привычки, начать больше пить жидкости и справляться со стрессом.

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