Букмекеры уверены, что кто-то из этих мужчин представит Эстонию на «Евровидении»

По словам аналитика Betsafe Ивана Шпола, если в прошлые годы еще до полуфиналов можно было с большой точностью сказать, кто окажется фаворитом конкурса Eesti Laul, то в этом году мы можем рассчитывать на захватывающую борьбу между местными и зарубежными исполнителями. «На данный момент можно сказать, что с вероятностью 42% победит Виктор Крон с композицией "Storm"», – заявил Шпол.