Букмекеры уверены, что кто-то из этих мужчин представит Эстонию на «Евровидении»

Начавшаяся неделя порадует нас лучшей музыкой в стране – 31 января и 2 февраля пройдут полуфиналы песенного конкурса Eesti Laul. Аналитики букмекерского портала Betsafe провели основательный анализ и уверены – в полуфиналах победят Виктор Крон и Уку Сувисте.
По словам аналитика Betsafe Ивана Шпола, если в прошлые годы еще до полуфиналов можно было с большой точностью сказать, кто окажется фаворитом конкурса Eesti Laul, то в этом году мы можем рассчитывать на захватывающую борьбу между местными и зарубежными исполнителями. «На данный момент можно сказать, что с вероятностью 42% победит Виктор Крон с композицией "Storm"», – заявил Шпол.
«В случае подобных развлекательных мероприятий любая статистика вполне может быть перечеркнута эмоциональным народным голосованием, ведь эмоции не всегда поддаются логике», – сказал Шпол, добавив, что утешаться можно тем, что до сих пор аналитики традиционно успешно предсказывали, кому из участников суждено пройти в финал.
Аналитики портала Betsafe предрекают, что в первом полуфинале с вероятностью 55% победит Виктор Крон, а во втором – Уку Сувисте (с несколько меньшей вероятностью 37%).
Первый полуфинал – финалисты и коэффициенты:
Виктор Крон «Storm» – 1,01
Сандра Нурмсалу «Soovide puu» – 1,05
Stefan «Without You» – 1,25
Inger «Coming Home» – 1,25
Xtra Basic ft. Emily J – «Hold Me Close» – 1,85
Дженнифер Коэн «Little Baby El» – 1,90
Второй полуфинал – финалисты и коэффициенты:
Уку Сувисте «Pretty Little Liar» – 1,03
Грете Пайа «Isegi kui kaotan» – 1,05
Керли Кивилаан «Cold Love» – 1,25
Kadiah «Believe» – 1.45
Lacy Jay «Hallelujah» – 1,85
Lumevärv ft. Inga «Milline päev» – 2,00