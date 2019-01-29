Юлия Меньшова станет ведущей нового шоу на Первом канале

Звезда телевидения и ведущая Первого канала Юлия Меньшова получила новый проект. Теперь она будет появляться в ток-шоу «Наши люди». В каждом выпуске за основу берется фильм или сериал той или иной эпохи на его примере рассматривается жизнь страны и россиян в год выпуска картины, передает StarHit.

«Вместе со зрителями и ведущей, Юлией Меньшовой, герои программы через тот или иной фильм восстанавливают иногда трогательную, а иногда довольно жесткую атмосферу нашего общего недавнего прошлого», — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Известно, что в студию Юлии Меньшовой будут приходить актеры, режиссеры, продюсеры и даже историки моды, которые помогут вспомнить приметы того времени.

«Мне кажется, что ностальгия сегодня стала не столько настроением, сколько сформировалась в отдельный и яркий тренд. Люди с наслаждением участвуют во флешмобах в соцсетях, с радостью подписываются на исторические аккаунты, публикуют фотографии своих родителей, бабушек и дедушек. Сегодняшнее время очень часто разъединяет людей. Внезапно выяснилось, что в прошлом есть удивительное качество, оно невероятно объединяет, а воспоминания о нем почти всегда радостные, а сегодняшний зритель, по-моему, ищет эти эмоции», — отметила Меньшова.