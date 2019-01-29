Галерея: дети-модели проявили себя на конкурсе талантов в Таллинне!

В минувшие выходные в столичном ресторане Мерлот состоялся детский модельный конкурс Future Fashion Faces World Kid’s Estonia 2019. В конкурсе участвовали 17 начинающих моделей от 5 до 18 лет. Конкурс дал возможность детям показать компетентному жюри умение держаться на сцене, продемонстрировать модельную походку на высоких каблуках и блеснуть талантом. Участники пели, танцевали, рисовали, разыгрывали сценки и показывали трюки на гироскутере. По итогам конкурса были определены призёры и 3 главных победителя в разных возрастных категориях.

В младшей возрастной категории от 5 до 8 лет победила семилетняя Вилора Корберг, она же завоевала в этой категории приз зрительских симпатий. Девочка очаровала гостей мероприятия и судей своей раскованностью, смелостью, умением держаться на сцене. А сказочная внешность и копна рыжих волос маленькой принцессы произвели фурор. Одно из увлечений Вилоры – фехтование. Красочный яркий номер с рапирой, выполненный в форме с символикой Эстонии заставил аплодировать весь зал.

Призёрами конкурса в категории от 5 до 8 лет стали: пятилетняя Элис Силласте , семилетняя Сандра-Мия Чалей, шестилетняя Анастасия Михайлова и семилетний Даниэль Веретюк.

В средней возрастной категории от 9 до 13 лет победила начинающая модель и певица, девятилетняя Валерия Савчук. Девушка, несмотря на свой юный возраст, уже успела принять участие в различных конкурсах и завоевать высокие награды. За плечами девушки победы на международном вокальном конкурсе Singer Stage, международном конкурсе EvroJurmala и международном конкурсе искусств Global Art. Вокалом девушка занимается с 5 лет в студии DeLight. По словам Валерии конкурс принёс много позитивных эмоций и новых друзей. «Очень довольна. Как и любая другая участница конкурса, я хотела победить. Понимаю, что награды и титулы нужно заслужить. Много работала над собой и тщательно готовилась к конкурсу. Желаю будущим участникам конкурсов стремиться к своей цели и верить в победу», - добавила она.

В возрастной категории от 9 до 13 лет приз зрительских симпатий получила 10-летняя София Киселёва, призёрами стали: 9-летняя Лаура Силласте, 12-летняя Аннмарий Андрессоо, 11-летняя София Глория Стефани Сакс и 9-летняя Ева-София Чалей.

В категории от 14 до 18 лет победила 14-летняя Лиана Голышева. Уверенность на сцене, поставленная модельная походка и великолепный вокал помогли Лиане опередить соперниц. Девушка учится в восьмом классе Махтраской основной школы, занимается моделингом в модельной школе eRmodels и углублённо изучает английский язык. «Одно из моих недавних увлечений – вокал. Прекрасно понимаю, что ещё надо много работать над собой. Успешная модель должна быть разносторонне развита и эрудирована. Участие в конкурсе рассматривала как опыт, конечно, как и любая участница, хотела победить, и у меня это получилось. Надеюсь, что в будущем смогу реализовать свой потенциал в модельной сфере», - сказала Лиана.

Приз зрительских симпатий в этой группе завоевала 15-летняя Алина Подъячева, призёрами стали 15-летняя Даниэла Сеппик, 15-летняя Анастасия Иллиашенко, 16-летняя Диана Якобсон и 18-летняя Анна Матросова.

Конкурс Future Fashion Faces World Kid’s Estonia 2019 организовало и провело агентство Angel Models. «Наша цель - поиск и открытие новых топовых лиц для участия в модных проектах. Помогаем родителям начинающих моделей сориентироваться и уверенно войти в мир моделинга и шоу-бизнеса. Мы ищем по-настоящему уникальных, талантливых и неординарных детей. Наш конкурс показал, что в Эстонии много талантов, рады, что дали возможность детям показать свои способности», - сказала организатор конкурса Анна Микконен.

«Благодарим наше звёздное жюри за справедливые оценки, понимаем, что было сложно найти время в своём плотном графике. Отдельные слова благодарности всем, кто оказал нам поддержку и помощь. Вишенкой на торте стали ведущие конкурса - неподражаемый Эдгар Гергель и начинающая модель Ангелина Миссуро. Спасибо всем участником за великолепное выступление! Не сомневаемся, что наши победители проявят себя и на мировом модельном конкурсе Future Fashion Faces World Kid’s 2019, который пройдёт в мае этого года в Турции», - продолжила она.