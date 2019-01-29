Муж актрисы Екатерины Архаровой нашелся спустя трое суток после пропажи

Накануне актриса и бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова обратилась к подписчикам своего Instagram с просьбой о помощи. Женщина заявила, что у нее пропал нынешний супруг Артем Ильясов, три дня не выходящий с ней на связь.

Через сутки после публикации Екатерина заявила, что Артем нашелся целым и невредимым. Также она поблагодарила поклонников за участие к ситуации.

«Друзья, всем огромное спасибо за участие, поддержку и теплые слова. Благодаря им нашелся Артем. Живой. Уже все в порядке, слава Богу! Спасибо от всего сердца! Простите, что сразу не смогла ответить. Трое суток напролет не сомкнула глаз. Подключила к поискам всех, кого только смогла: от полиции до других структур, от друзей до волонтеров. Общими усилиями мы смогли его найти! Самое страшное позади! Еще раз огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным», - написала она.

При этом Екатерина предпочла не раскрывать детали случившегося.