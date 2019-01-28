Вы и не догадывались! 6 полезных продуктов, в которых скрыто много соли

Творог. Этот продукт входит в списки, составляемые под девизом здорового питания. Творог - прекрасный источник белка, кальция, молочного жира и просто незаменим в питании женщин после 45 лет. Но специалисты отмечают: творог - один из продуктов с высоким содержанием соли, и забывать об этом не нужно, пишет Rus.tvnet.lv.

Каши быстрого приготовления. Говоря о растворимых "быстрокашах", эксперты подчеркнули:

в одной порции стандартной овсянки быстрого приготовления может скрываться до 200 мг натрия. Если нет времени варить кашу из овсяной крупы, предпочитайте готовить хотя бы из овсяных хлопьев - в них натрия нет.

Мучные сладости. Например, печенье - еще один продукт, в котором много соли, хотя, казалось бы, печенье можно скорее заподозрить в том, что оно скрывает сахар. По словам ученых, многие мучные сладости содержат обилие соли, так как это усиливает вкус, - причем соль в десертах всегда незаметна, пишет МедикФорум.

Консервированные овощи. Не только соленья отличаются высоким уровнем натрия.

Много соли скрывают в себе практически все консервированные овощи, в том числе предназначенные для здорового питания - в частности, бобовые. В этом плане замороженная продукция более предпочтительна.

Сыр. Специалисты говорят, что практически все виды сыра содержат в себе соль, и ее концентрация, как правило, велика. Любителям сыра, которые едят этот продукт много и едва ли не каждый день, специалисты рекомендуют снижать ежедневные порции соли.