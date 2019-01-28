Как это возможно?! Нереально похудевшая звезда КВН потрясла фото "до и после"
Звезда канала ТНТ и бывший капитан команды КВН «Городъ Пятигорскъ» Ольга Картункова решила поучаствовать в популярном в последние дни челлендже #10yearchallenge и показала подписчикам, как она выглядела 10 лет назад.
«Мда... как-то так», - подписала снимок 40-летняя звезда КВН.
В кадре будто запечатлены две разные девушки: одна - веселая толстушка, а вторая - преобразившаяся стройная леди, передает Rus.tvnet.lv.
Подписчиков Картунковой восхитило ее феноменальное преображение. Многие заявили о том, что своим примером Ольга вдохновила многих не отчаиваться на пути к идеальной фигуре, пишет Topnews.
«Как это возможно?», «Оля, спасибо тебе за пример! Теперь я знаю, что возможно вообще все!», «Красотка!», «Помолодела на 20 лет!» - восторгаются юзеры.
Некоторые уверены, что сбросить вес Ольге помогли хирурги: «Оля 100% сделала операцию по похудению. Такой вес диетой сбросить невозможно. Но и правильно сделала!!! Стала красотка».
Известно, что в 2009 году вес Ольги составлял примерно 140 килограммов, но это ее совершенно не смущало, пока она не сломала ногу на одной из репетиций. После этого медики посоветовали ей сбросить немного веса для ускорения реабилитации. В результате Ольга начала соблюдать диету, и на сегодняшний день ее вес составляет около 80 килограммов.