Как это возможно?! Нереально похудевшая звезда КВН потрясла фото "до и после"

«Как это возможно?», «Оля, спасибо тебе за пример! Теперь я знаю, что возможно вообще все!», «Красотка!», «Помолодела на 20 лет!» - восторгаются юзеры.

Известно, что в 2009 году вес Ольги составлял примерно 140 килограммов, но это ее совершенно не смущало, пока она не сломала ногу на одной из репетиций. После этого медики посоветовали ей сбросить немного веса для ускорения реабилитации. В результате Ольга начала соблюдать диету, и на сегодняшний день ее вес составляет около 80 килограммов.