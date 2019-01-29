Узнайте, как отпраздновать День святого Валентина по знаку Зодиака

Итак, как отпраздновать Валентинов день, если ваш любимый...

Овен: концерт/спортивное мероприятие

Представители этого созвездия ценят грандиозные жесты и сюрпризы. Удивите Овна, заранее достав билеты на концерт любимого исполнителя или на игру спортивной команды, пишет Fabiosa.ru.

Телец: чувственный массаж

Порадуйте партнера-Тельца приятными чувственными действиями (например, вкусной едой либо СПА-процедурами). Два отличных варианта для тех, кто хочет остаться дома - совместное приготовление праздничного ужина, а потом массаж!

Близнецы: танцы до упаду

Люди, рожденные под этим созвездием, обожают общение. Отправляйтесь на ночную дискотеку, только не удивляйтесь, если Близнецы захотят прихватить с собой кого-то из друзей!

Рак: просмотр фильма дома

Лучший подарок на День всех влюбленных для Рака - по-настоящему интимный ужин в его доме. Например, можно уютно провести время на диване за просмотром фильма о любви!

Лев: праздничная вечеринка

Хотите провести День святого Валентина со Львом? Отправляйтесь вместе с ним на светское мероприятие! Только учтите, что ваш партнер наденет свой лучший наряд, поэтому будьте готовы соответствовать!

Дева: любимый ресторан

Планирование - вот ключевой момент! Партнер, рожденный под этим созвездием, будет бесконечно благодарен, если вы возьмете на себя все приготовления к празднику. Широких жестов от вас не ждут, поэтому просто пригласите Деву в любимый ресторан.

Весы: театральный вечер

Лучше всего заранее поинтересоваться у людей этого знака, чего они хотят. Весы хорошо известны любовью к романтике и красоте, поэтому отправляйтесь в театр или художественное шоу.

Скорпион: сюрприз в спальне

В День влюбленных отправляйтесь со Скорпионом туда, где вы сможете находиться в тесном контакте. И будьте готовы к интимному продолжению вечера!

Стрелец: каток или прогулка по городу

Люди этого созвездия все время находятся в движении. Поэтому отличным вариантом станет любой вид активного отдыха. Например, каток или романтическая прогулка по городу!

Козерог: долгожданный подарок

Люди этого знака ценят практичные вещи. Хотя Козероги будут рады любому вашему подарку, можно предложить партнеру вместе отправиться в магазин, чтобы купить ему то, что давно хотелось.

Водолей: вечеринка в компании друзей

Представители этого знака любят хорошо проводить время в большой компании друзей. Но расстраиваться не стоит: после этого обязательно будет вечер только для двоих!

Рыбы: ужин при свечах

Представители этого знака не любят находиться в толпе. Поэтому лучшим выбором для этого праздника станет домашний романтический ужин.