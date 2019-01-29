Узнайте, как отпраздновать День святого Валентина по знаку Зодиака

Астрологи рассказали, как можно провести праздник всех влюбленных, учитывая знак зодиака партнера.
Итак, как отпраздновать Валентинов день, если ваш любимый...
Овен: концерт/спортивное мероприятие
Представители этого созвездия ценят грандиозные жесты и сюрпризы. Удивите Овна, заранее достав билеты на концерт любимого исполнителя или на игру спортивной команды, пишет Fabiosa.ru.
Телец: чувственный массаж
Порадуйте партнера-Тельца приятными чувственными действиями (например, вкусной едой либо СПА-процедурами). Два отличных варианта для тех, кто хочет остаться дома - совместное приготовление праздничного ужина, а потом массаж!
Близнецы: танцы до упаду
Люди, рожденные под этим созвездием, обожают общение. Отправляйтесь на ночную дискотеку, только не удивляйтесь, если Близнецы захотят прихватить с собой кого-то из друзей!
Рак: просмотр фильма дома
Лучший подарок на День всех влюбленных для Рака - по-настоящему интимный ужин в его доме. Например, можно уютно провести время на диване за просмотром фильма о любви!
Лев: праздничная вечеринка
Хотите провести День святого Валентина со Львом? Отправляйтесь вместе с ним на светское мероприятие! Только учтите, что ваш партнер наденет свой лучший наряд, поэтому будьте готовы соответствовать!
Дева: любимый ресторан
Планирование - вот ключевой момент! Партнер, рожденный под этим созвездием, будет бесконечно благодарен, если вы возьмете на себя все приготовления к празднику. Широких жестов от вас не ждут, поэтому просто пригласите Деву в любимый ресторан.
Весы: театральный вечер
Лучше всего заранее поинтересоваться у людей этого знака, чего они хотят. Весы хорошо известны любовью к романтике и красоте, поэтому отправляйтесь в театр или художественное шоу.
Скорпион: сюрприз в спальне
В День влюбленных отправляйтесь со Скорпионом туда, где вы сможете находиться в тесном контакте. И будьте готовы к интимному продолжению вечера!
Стрелец: каток или прогулка по городу
Люди этого созвездия все время находятся в движении. Поэтому отличным вариантом станет любой вид активного отдыха. Например, каток или романтическая прогулка по городу!
Козерог: долгожданный подарок
Люди этого знака ценят практичные вещи. Хотя Козероги будут рады любому вашему подарку, можно предложить партнеру вместе отправиться в магазин, чтобы купить ему то, что давно хотелось.
Водолей: вечеринка в компании друзей
Представители этого знака любят хорошо проводить время в большой компании друзей. Но расстраиваться не стоит: после этого обязательно будет вечер только для двоих!
Рыбы: ужин при свечах
Представители этого знака не любят находиться в толпе. Поэтому лучшим выбором для этого праздника станет домашний романтический ужин.
Теперь, зная знак зодиака партнера, вы сможете организовать идеальный День святого Валентина! Также не забудьте поделиться этой полезной информацией со своими друзьями!