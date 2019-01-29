Стало известно о тайных миллионах Маслякова

Соучредитель ООО "Телевизионное творческое объединение "АМиК" – жена Маслякова Светлана Анатольевна. В ее собственности – остальные 49% акций компании. Как следует из поданных в налоговую документов, прибыль "АМиК" за 2017 год составила 99 миллионов рублей – то есть 1,5 миллиона долларов, пишут Dni.ru.

Однако в 2015 году прибыль компании составила 1,5 миллиарда рублей – около 23 миллионов долларов. Как полагает автор статьи в "Собеседнике", это не означает, что доходы "АМиК" упали. Просто Масляков зарегистрирован и как ИП – а такая юридическая форма позволяет не открывать свои доходы.

Судя по документам, существуют пять аффилированных с ООО "АМиК" компаний. В двух из них – "КВН-Сувенир" и "КВН-Кафе" – учредителем значится невестка Александра Васильевича, Маслякова Ангелина Викторовна.

Создание контента для Первого канала приносит "АМиК" главный доход. Сколько получает Александр Васильевич за одну передачу, Первый не раскрывает – тем не менее, есть сведения, что сумма варьируется от 200 до 400 тысяч долларов. Путем нехитрых вычислений (в сезоне 11 игр Высшей лиги и 8 премьер-игр) получается сумма в 7 миллионов 600 тысяч долларов.

При этом затраты на производство контента, которые нужно вычесть из этой суммы, у Маслякова небольшие. Оплачивается лишь работа режиссеров, монтажеров и операторов. А за шутки, номера и костюмы "АМиК" ничего не платит – все это поставляют игроки КВН.