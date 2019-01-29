Стало известно о тайных миллионах Маслякова

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков – владелец 51% акций Телевизионного творческого объединения "АМиК". Это приносит около миллиарда рублей прибыли. Кроме того, известный шоумен зарегистрирован как индивидуальный предприниматель (ИП), что позволяет не открывать свои доходы.
Соучредитель ООО "Телевизионное творческое объединение "АМиК" – жена Маслякова Светлана Анатольевна. В ее собственности – остальные 49% акций компании. Как следует из поданных в налоговую документов, прибыль "АМиК" за 2017 год составила 99 миллионов рублей – то есть 1,5 миллиона долларов, пишут Dni.ru.
Однако в 2015 году прибыль компании составила 1,5 миллиарда рублей – около 23 миллионов долларов. Как полагает автор статьи в "Собеседнике", это не означает, что доходы "АМиК" упали. Просто Масляков зарегистрирован и как ИП – а такая юридическая форма позволяет не открывать свои доходы.
Судя по документам, существуют пять аффилированных с ООО "АМиК" компаний. В двух из них – "КВН-Сувенир" и "КВН-Кафе" – учредителем значится невестка Александра Васильевича, Маслякова Ангелина Викторовна.
Создание контента для Первого канала приносит "АМиК" главный доход. Сколько получает Александр Васильевич за одну передачу, Первый не раскрывает – тем не менее, есть сведения, что сумма варьируется от 200 до 400 тысяч долларов. Путем нехитрых вычислений (в сезоне 11 игр Высшей лиги и 8 премьер-игр) получается сумма в 7 миллионов 600 тысяч долларов.
При этом затраты на производство контента, которые нужно вычесть из этой суммы, у Маслякова небольшие. Оплачивается лишь работа режиссеров, монтажеров и операторов. А за шутки, номера и костюмы "АМиК" ничего не платит – все это поставляют игроки КВН.
Более того, командам приходится еще и платить Маслякову за участие в игре. Цена зависит от уровня лиги. Если это самая низкая региональная лига – три тысячи рублей, если центральная – компании Маслякова достается 30 тысяч рублей. И это взнос только за одну игру.