Пенсионеры и инвалиды накинулись на Аллу Пугачеву

Госкорпорация, финансируемая за счет бюджетных денег, просто так сорок миллионов рублей (полмиллиона евро) на проведение концерта не давала еще никому.
Исключением стала Алла Пугачева. Но многие не понимают, как директору Пугачевой хватает совести еще и благодарить: «Спасибо большое АО «Вертолеты России», хоть немножко помогли». Особенно возмущены российские пенсионеры и инвалиды, видя, как бесцельно расходуются бюджетные средства. Они считают, что певица попросту зажралась, и ее концерт, который принесет артистке уйму денег – самое настоящее преступление, пишет 7d.org.ua.