Пенсионеры и инвалиды накинулись на Аллу Пугачеву

Исключением стала Алла Пугачева. Но многие не понимают, как директору Пугачевой хватает совести еще и благодарить: «Спасибо большое АО «Вертолеты России», хоть немножко помогли». Особенно возмущены российские пенсионеры и инвалиды, видя, как бесцельно расходуются бюджетные средства. Они считают, что певица попросту зажралась, и ее концерт, который принесет артистке уйму денег – самое настоящее преступление, пишет 7d.org.ua.