Ясновидящая рассказала о судьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана

«Несмотря на то, что мимолетная связь между Богомоловым и Собчак продлится еще какое-то время, ничего долгосрочного между ними не возникнет. С Виторганом Ксения сейчас не вместе – в паре разлад. Нельзя не отметить, что во всем виновата скорее Ксения, которая позволила себе роман на стороне, в то время как Максим относится к ней предельно честно и дорожит отношениями. Максим – великодушный, рассудительный и семейный человек. В ближайшем будущем они окончательно разойдутся с Ксенией», пишет 7d.org.ua.