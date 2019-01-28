Пн, 28.01.2019
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Ясновидящая рассказала о судьбе Ксении Собчак и Максима Виторгана

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Ксения Собчак.

ФОТО: SCANPIX

Ясновидящая Галина Янко считает, что Максим Виторган все-таки не простит Ксении Собчак загула с Константином Богомоловым, хотя он достаточно великодушный человек. Пара устает друг от друга, поэтому отношения между ними все хуже и хуже: 

«Несмотря на то, что мимолетная связь между Богомоловым и Собчак продлится еще какое-то время, ничего долгосрочного между ними не возникнет. С Виторганом Ксения сейчас не вместе – в паре разлад. Нельзя не отметить, что во всем виновата скорее Ксения, которая позволила себе роман на стороне, в то время как Максим относится к ней предельно честно и дорожит отношениями. Максим – великодушный, рассудительный и семейный человек. В ближайшем будущем они окончательно разойдутся с Ксенией», пишет 7d.org.ua.

 

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