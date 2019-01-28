Мир, которым правят женщины, будет менее жестоким: Антонио Бандерас

В одном из интервью испанский актер Антонио Бандерас заявил, что такой мир будет менее жестоким, пишет Televisa.news.

«Любовь - это то, что побуждает нас двигаться дальше. Смерть меня не пугает. Что пугает меня - так это остановиться, устать, измотать себя. У меня так много дел!», - говорит актер, пишет Lifter.com.ua.

Он добавляет, что женщины были неотъемлемой частью его жизни. Они - непостижимая тайна.

«Я считаю, что права женщин по-прежнему не соблюдаются и есть много вещей, которые необходимо исправить. Я думаю, что мир, управляемый женщинами, будет менее жестоким», - сказал он.