Пн, 28.01.2019
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Мир, которым правят женщины, будет менее жестоким: Антонио Бандерас

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Антонио Бандерас

ФОТО: SCANPIX

Не только феминистки считают, что мир станет лучше, если им будут править женщины!

В одном из интервью испанский актер Антонио Бандерас заявил, что такой мир будет менее жестоким, пишет Televisa.news.

«Любовь - это то, что побуждает нас двигаться дальше. Смерть меня не пугает. Что пугает меня - так это остановиться, устать, измотать себя. У меня так много дел!», - говорит актер, пишет Lifter.com.ua.

Он добавляет, что женщины были неотъемлемой частью его жизни. Они - непостижимая тайна.

 «Я считаю, что права женщин по-прежнему не соблюдаются и есть много вещей, которые необходимо исправить. Я думаю, что мир, управляемый женщинами, будет менее жестоким», - сказал он.

Антонио Бандерас снялся в более чем ста фильмах.

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