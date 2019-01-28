Этот не предаст! Художница нашла идеальные отношения и выходит замуж за одеяло

49-летняя художница Паскаль Селлик из Эксетера, Англия, похоже, решила положить конец поискам жениха и вопросам о браке. Правда, весьма странным образом.
Своеобразно следуя поговорке «сердцу не прикажешь», женщина выбрала себе в качестве спутника жизни предмет, с которым проводит значительную часть времени. Это любимое одеяло. Паскаль вполне убедительно объясняет свой выбор, называя массу достоинств такого «постельного» союза. И с ней сложно поспорить, пишет Life.ru.
«Мое одеяло — это самые долгие, прочные, близкие и надежные отношения, которые у меня когда-либо были», - комментирует художница.
При этом «дерзкая и откровенная художница», как сама себя описывает британка, планирует закатить с ним пышную свадебную церемонию перед Днем святого Валентина и пригласить гостей. И уже продумала многие детали. Так, например, Паскаль уже спланировала свой наряд, который состоит из пушистых тапочек, плюшевой ночной рубашки и халата. В чем появится «избранник», невеста пока не раскрывает.
«Я так люблю свое одеяло, что хотела бы пригласить людей стать свидетелями моего союза с самым постоянным спутником, который приносит мне утешение», - сказала она.
Также женщина наняла свадебного организатора, чтобы все прошло на высшем уровне. И предупредила гостей о дресс-коде: пижамы, ночные рубашки и тапочки, попросив по возможности захватить мягкие игрушки. После церемонии художница собирается устроить двухнедельный медовый месяц.