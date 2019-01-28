50-летняя Дженнифер Энистон станет матерью

У выбранного актрисой ребенка темные волосы и глаза. Издание отмечает, что во время своего недавнего визита она влюбилась в девочку, пишет Life.ru .

«Джен очень хотела взять одного из этих детей, и она хотела усыновить ребенка вместе с бывшим мужем Джастином Теру. Однако он всегда находил причины, почему сейчас не подходящее для этого время», — рассказал источник.