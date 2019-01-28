Пн, 28.01.2019
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50-летняя Дженнифер Энистон станет матерью

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Дженифер Энистон

ФОТО: SCANPIX

Звезда сериала «Друзья» начала процесс усыновления 13-месячной мексиканской девочки. Американская актриса Дженнифер Энистон приняла решение стать матерью в 50 лет. Об этом сообщает издание New Idea.

У выбранного актрисой ребенка темные волосы и глаза. Издание отмечает, что во время своего недавнего визита она влюбилась в девочку, пишет Life.ru.

«Джен очень хотела взять одного из этих детей, и она хотела усыновить ребенка вместе с бывшим мужем Джастином Теру. Однако он всегда находил причины, почему сейчас не подходящее для этого время», — рассказал источник.

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