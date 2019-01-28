«Я всегда пьяна!» Абсолютно голая Волочкова открыла правду о своем состоянии

Анастасия Волочкова заявила в своем Instagram: «Когда я пишу очень прямые слова открыто, весело, прикалываюсь зачастую над придурками, мне пишут, что я пьяна. Это действительно так! Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором... И этот бокал, поверьте, всегда полон!»