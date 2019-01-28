Пн, 28.01.2019
Любовница Александра Цекало добилась его развода с сестрой Веры Брежневой СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Я всегда пьяна!» Абсолютно голая Волочкова открыла правду о своем состоянии

«Я всегда пьяна!» Абсолютно голая Волочкова открыла правду о своем состоянии
ФОТО

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анастасия Волочкова.

ФОТО: Instagram

В Сети уже много времени ходят слухи о том, что балерина Анастасия Волочкова злоупотребляет алкоголем. Она решила ответить на эти домыслы, опубликовав при этом снимок, где позирует без одежды.

Анастасия Волочкова заявила в своем Instagram: «Когда я пишу очень прямые слова открыто, весело, прикалываюсь зачастую над придурками, мне пишут, что я пьяна. Это действительно так! Я всегда пьяна успехом, любовью, радостью, чистым и свежим воздухом, позитивом, друзьями, свободой, роскошью, ароматом всегда даримых мне цветов, творчеством, юмором... И этот бокал, поверьте, всегда полон!»

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ