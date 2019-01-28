Наметили разрезы: 65-летняя Елена Степаненко решилась на отчаянный шаг после развода

В середине ноября 65-летняя Степаненко официально стала незамужней женщиной. По всей видимости, перемены в личной жизни сподвигли Елену Григорьевну что-то изменить в своей внешности. По информации СМИ, артистка решилась на пластическую операцию.
Более 30 лет лет Елена Степаненко состояла в браке с Евгением Петросяном. Союз артистов казался гармоничным не только на сцене, но и в жизни, поэтому сообщение о расставании пары удивили многих. Что стало причиной недомолвок в семье известных юмористов, пока остается загадкой. Выдвигаются лишь предположения о том, что Петросян бы неверен жене.
Слухи об изменах Евгения Вагановича появились несколько лет назад, однако тогда Петросян и Степаненко лишь посмеялись над ними. Теперь же много вопросов вызываю отношения юмориста и его помощницы Татьяны Брухуновой, которая младше своего начальника на 43 года.
В середине ноября артисты развелись. Поклонники юмористов отмечают, что перемены в личной жизни пошли им на пользу: заметно помолодел Петросян, да и Степаненко прекрасно выглядит.
Как сообщают СМИ, Елена Степаненко решила тщательным образом поработать над внешностью и обратилась за помощью к пластическому хирургу, передает StarHit. Ее заметили среди пациентов Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Туда она приехала в сопровождении помощницы, а из учреждения выходила с разметкой на лице, похожей на ту, что наносят специалисты перед подтяжкой. Официальных комментариев от Степаненко по этому поводу пока не последовало.
К слову, Елена Григорьевна тщательно следит за внешностью. В свое время ей удалось похудеть на 46 килограмм. Степаненко не стала ограничивать себя в питании, уменьшила лишь порции потребляемой еды.
«Я поняла, что надо меньше есть. Размер употребляемой порции должен умещаться в ладошке, поэтому за стол нужно садиться не реже шести раз в день, а не два-три, как мы привыкли. Если проголодалась, спрашиваю себя — хочу именно кушать или все-таки пить? Опрокидываю стакан воды и жду 20 минут, что ответит организм. Если он продолжает настаивать на приеме пищи, повторяю ритуал. Коли все равно голодна, только тогда ем. Вот знаете, как иногда бывает: обедаешь — и вдруг отвлекает телефонный звонок. Отрываешься от трапезы, через полчаса возвращаешься, а уже не хочется! Так мы устроены: осознание, что сыты, в мозг поступает лишь через 20 минут. Представляете, сколько можно в себя запихнуть за это время?» — делилась она со «СтарХитом».