Наметили разрезы: 65-летняя Елена Степаненко решилась на отчаянный шаг после развода

Более 30 лет лет Елена Степаненко состояла в браке с Евгением Петросяном. Союз артистов казался гармоничным не только на сцене, но и в жизни, поэтому сообщение о расставании пары удивили многих. Что стало причиной недомолвок в семье известных юмористов, пока остается загадкой. Выдвигаются лишь предположения о том, что Петросян бы неверен жене.

Слухи об изменах Евгения Вагановича появились несколько лет назад, однако тогда Петросян и Степаненко лишь посмеялись над ними. Теперь же много вопросов вызываю отношения юмориста и его помощницы Татьяны Брухуновой, которая младше своего начальника на 43 года.

В середине ноября артисты развелись. Поклонники юмористов отмечают, что перемены в личной жизни пошли им на пользу: заметно помолодел Петросян, да и Степаненко прекрасно выглядит.

Как сообщают СМИ, Елена Степаненко решила тщательным образом поработать над внешностью и обратилась за помощью к пластическому хирургу, передает StarHit. Ее заметили среди пациентов Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Туда она приехала в сопровождении помощницы, а из учреждения выходила с разметкой на лице, похожей на ту, что наносят специалисты перед подтяжкой. Официальных комментариев от Степаненко по этому поводу пока не последовало.

К слову, Елена Григорьевна тщательно следит за внешностью. В свое время ей удалось похудеть на 46 килограмм. Степаненко не стала ограничивать себя в питании, уменьшила лишь порции потребляемой еды.