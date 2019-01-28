Повышенное артериальное давление? Займитесь сексом, это поможет

Ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки. Показатели артериального давления у группы добровольцев, принявших участие в эксперименте, упали на 13% в день после того, как они занялись любовью. При этом приём таблеток из категории диуретиков, которые в первую очередь и выписывают для борьбы с повышенным давлением, позволял добиться таких же результатов. Причём, чем больше удовольствий приносит оргазм, тем ниже впоследствии оказывается давление, пишет Medikforum.ru.

По мнению авторов исследования, секс производит подобный эффект за счёт увеличения показателей гормона окситоцина, неформально называемого гормоном обнимашек. Окситоцин эффективно уменьшает уровень стресса. В ходе эксперимента его участники занимались сексом, не снимая с себя специальные мониторы сердечного ритма. Кроме того, их также просили оценить уровень интенсивности оргазма по шкале от 66 до 106 пунктов. Средняя отметка составила 87 пунктов.