«Врачи меня предупреждали»: Юлия Савичева откровенно о потере ребенка

Юлия Савичева чуть более года назад впервые стала матерью. Дочь Анна была для певицы и ее супруга музыканта Александра Аршинова долгожданным и желанным ребенком. Звезда не помнила себя от счастья, новая жизнь помогла артистке приглушить боль от пережитого горя – ранее звезда лишилась малыша, пишут Dni.
Савичева рассказала, что до рождения дочери в ее жизни случилась трагедия – она потеряла ребенка. Юлия признается, что не слушала советы врачей, за что и поплатилась.
«Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», – вспоминает знаменитость.
Спустя время Юлия и ее супруг решили вновь попытать счастья. Савичева ходила по врачам, но результата не было.
«Беременность мне далась очень нелегко, и получилось все не сразу. Потому что мой организм отказывался, работая в надрывном режиме, ведь я гастролировала, не переставая, года три. Мне пошли навстречу, мне изменили график, стали работать чуть меньше, но и это не помогло, препараты пошли различные в ход, но и это не помогало. Врачи говорили, что это скачки гормонов, от нагрузок», – призналась вокалистка.