«Врачи меня предупреждали»: Юлия Савичева откровенно о потере ребенка

Савичева рассказала, что до рождения дочери в ее жизни случилась трагедия – она потеряла ребенка. Юлия признается, что не слушала советы врачей, за что и поплатилась.

«Срок был небольшой, я продолжала после этого работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится, хотя врачи меня предупреждали», – вспоминает знаменитость.

Спустя время Юлия и ее супруг решили вновь попытать счастья. Савичева ходила по врачам, но результата не было.