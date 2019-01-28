«Никогда не видела ничего ужаснее!» Эстонская звезда Катрин Сиска стала свидетельницей «армагеддона»

Сейчас Катрин Сиска находится в Южной Африке, в Кейптауне. Здесь она стала свидетельницей «самого ужасного зрелища», которое ей когда-либо приходилось видеть.

«Никогда не видела ничего более ужасного! Две большие горы в огне, и огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, - рассказала Катрин Сиска в социальной сети Facebook. - Вчера поздно вечером в Кейптауне, после похода в кинотеатр, я заметила на горизонте два огромных огненных шара и множество оранжевых языков пламени, они полыхали над домами, казалось, сжирая все на своем пути».

Певица рассказала, что сейчас в Африке свирепствует засуха, из-за которой то и дело в различных областях вспыхивают матерые пожары. Часто люди вынуждены, спасаясь от огня, покидать свои жилища. Вчера вечером на окраине Кейптауна было множество полицейских и спасательных машин. Под гул сирен, прямо над небоскребами нависла зловещая огненная гора. Казалось, она вот-вот подступит совсем близко.

«Я сама сейчас живу немного вдали от центра города, но по пути к моему жилищу открывается вид на Львиную Голову, которая полыхала в ночи. К утру все стихло, но в воздухе ощущалась легкая горечь. Я очень надеюсь, что огонь прекратится. Конечно, было бы неплохо если бы все же до нас добрался дождь, который в это время года в Африке бывает крайне редко», - написала Катрин.

Новостные СМИ передают, что накануне лесной пожар начался на известной горе Кейптауна "Львина гора", поздним вечером огонь начал быстрыми темпами приближаться к жилым окраинам города. Люди на были вынуждены эвакуироваться.

Представитель пожарной службы заявил, что на борьбу с огнем минувшей ночью было брошено 70 пожарников и 20 пожарных автомобилей. Ситуация усугублялась сильными ветрами, но сегодня утром распространение огня было взято под контроль при помощи работы вертолетов с водяными бомбами.