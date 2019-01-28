На что не стоит тратить время зимой в Санкт-Петербурге?

Есть некоторые вещи, которые не стал бы делать коренной житель Санкт-Петербурга. Рассказываем о них, пишет Zen.Yandex.ru.
- Прогуливаться по Невскому проспекту в час пик и выходные дни. Здесь круглый год такое огромное количество туристов и гостей культурной столицы России, что спокойной прогулки не получится, а получится лавировать между людьми. Наслаждаться главным проспектом города лучше совсем вечером или утром, когда народу поменьше. А зимой тут еще все в снегу, из-за чего полезная площадь уменьшается и становится теснее. Зато рекомендуем сворачивать на улочки рядом с Невским!
- Ездить в пригороды зимой - ну, Павловск еще ничего, но Петергоф или Гатчина - совсем бессмысленно. Фонтаны не работают, в подземелье Гатчинского дворца холодно, парки толком не посмотреть.
- Подниматься на колоннаду Исаакиевского собора (да и на колокольню собора св. Петра и Павла в Петропавловской крепости) - слишком уж холодно, простите! Надо помнить, что во-первых у в Петербурге влажность в основном около 90%, из-за чего мороз переносится очень плохо, а во-вторых, с залива постоянно дует ветер. Вы же не хотите простыть на все оставшиеся выходные?
- Забывать шапку - поверьте, без шапки вы долго не прогуляете. Вас продует если не на площадях и набережных, то точно на мостах (а вы точно будете по ним гулять). И вообще, легко одеваться - это не для Питера, имейте ввиду! А так как лучший способ узнать этот город - это прогулки пешком, то сделайте выбор в пользу теплой и удобной одежды.
- Пропускать солнечные дни - это, пожалуй, самое важное. Если вы проснулись и видите за окном солнце - ни в коем случае не оставайтесь дома! Вперед гулять, особенно зимой, потому что такой день - огромная редкость, а в хорошую погоду город особенно красив. Жаль, зимой день короткий.