Любовницей Александра Цекало оказалась голливудская актриса

Недавно Александр Цекало заявил о том, что развелся с женой Викторией Галушка. Теперь он состоит в отношениях с Дариной Эрвин. Журналистам удалось узнать, что девушка играла в эпизодах в голливудских фильмах. Ее можно было увидеть в одной из серий «Идеального убийства». Эрвин также появилась в романтической комедии «Кое-что на день рождения» с Шэрон Стоун в главной роли. Некоторое время девушка работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theater 68, пока он не закрылся. Известно, что Дарина увлекается рисованием — она часто изображает на холстах обнаженных людей.

ФОТО: Instagram

Фотограф Филипп Калмбач, который делал для девушки съемку, рассказал, что она давно живет в Лос-Анджелесе. «Я делал для Дарины портфолио в 2017-м. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю», — говорил Филипп.

По некоторым данным, Цекало познакомил с Дариной Игорь Жижикин, который часто работает в Голливуде. «Поэтому нет ничего удивительного, что Игорь оказался в компании с Сашей и Дариной в том ресторане, где их застукали. Дарина также дружит с Сашиным партнером по бизнесу — соучредителем их кинокомпании «Среда» Иваном Самохваловым. Цекало старше Дарины на 20 лет. Да, он обожает молоденьких, высоких девушек, и ничего удивительного в его чувстве к Дарине нет», — сообщил анонимный источник.