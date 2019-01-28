Жена звезды «Реальных пацанов» изменила ему с одним из главных героев этого же сериала

В эфире программы «Судьба человека» Антон признался, что во многом и сам был виноват. Из-за постоянных разъездов у него просто не хватало времени на жену Полину и новорожденного сына.

«Ей многое приходилось мне прощать. Я один раз уехал в тур на полтора месяца. Там были свои случаи, какие-то интрижки. Когда возвращался домой, побыть вдвоем тоже не получалось. Помню один раз пришли в ресторан, а там ко мне начали подходить люди, просить автограф. Полину это жутко вывело из себя, ведь мы не виделись три недели», — вспомнил артист.

Однажды в пылу ссоры супруга Богданова сделала шокирующее признание: оказывается, она изменила ему с другом семьи, актером Стасом Тляшевым, который в «Реальных пацанах» сыграл Эдика. Откровение любимой женщины заставило Антона впасть в настоящую депрессию.

«Узнав об измене, я при первой же встрече устроил драку со Стасом. Нас тогда быстро разняли. После этого мы долго не общались. Работали на одной съемочной площадке, но даже руки друг другу не пожимали. Сейчас, конечно, ситуация улучшилась. У Полины и Стаса родился ребенок в Перми, а мой сын живет со мной в Москве. Мы иногда общаемся, решаем, кто к кому детей повезет и так далее. Разумеется, это все было сложно, но конфликт остался в прошлом», — признался Антон.

При этом артист не отрицает, что первое время даже планировал вернуть жену. Ради этого он был готов простить измену и закрыть глаза на предательство. «Да, еще пару лет я хотел быть с Полиной. Она и сейчас остается для меня близким человеком. Помню, недавно я несколько раз опоздал на самолет. Руки буквально опустились из-за неприятностей, а тут позвонила Полина и начала меня подбадривать. Я почему-то сразу подумал, что к концу жизни рядом со мной будут только бывшая жена и сын», — рассказал Богданов.

Сейчас Антон крайне успешен в профессии. Новые фильмы с его участием регулярно выходят на экраны. При этом актер успевает уделять время и общению с сыном. Вместе с мальчиком он живет в Москве, обходясь без нянь и помощниц по хозяйству.

«Я так и не встретил женщину мечты. Конечно, хочется, чтобы рядом был любимый человек, жена, которая родит мне детей и полюбит моего сына. Но пока это все только в планах», — признался Антон.