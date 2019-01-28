«Жуткая картина»: Лера Кудрявцева напугала Сеть фото с мужчиной без носа

«Неожиданно? Ещё как! Генри из Эквадора спилил нос и уши, Риччи из Лос Анджелеса набил тату клоуна на лицо, ну, а наш парень Рома сами видите», - прокомментировала Кудрявцева селфи со странными людьми. известная телеведущая сопроводив запись хэштегом #Останкино, что позволяет предположить - кадры были сделаны во время съемки передачи.

Увиденное вызвало негодование подписчиков Леры. Многие посчитали людей в кадре психически нездоровыми, отметив, что нормальный человек не будет уделять столько времени целенаправленному уничтожению своей внешности.

Многие также отметили, что внешний вид Кудрявцевой также не блещет естественностью, и скоро она «догонит» своих спутников в кадре.