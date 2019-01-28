Об этом стоит знать! Опасности ночной Праги

Если раньше основным источником туристических угроз были цыгане, то сейчас ситуация изменилась. Хорошо хоть нет тех толп ближневосточных мигрантов, которые пополняют ежедневные криминальные сводки «сильных» соседних стран. Но зато есть свои.

Вот кого стоит серьезно опасаться, так это местных алкашей, наркоманов и бомжей. Если днем они рассеиваются по всему городу в поисках пропитания и ведут себя тихо, то ночью они собираются в особых местах. И тогда «пир горой» со всеми вытекающими последствиями.

Если вы не хотите попасть на один из таких праздников их жизни, постарайтесь избегать места скопления маргинальных элементов. О некоторых из них я сейчас расскажу.