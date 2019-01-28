Пн, 28.01.2019
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  • «Вышел из кафе и не вернулся»: Бывшая жена Марата Башарова заявила об исчезновении нового супруга

«Вышел из кафе и не вернулся»: Бывшая жена Марата Башарова заявила об исчезновении нового супруга

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Екатерина Архарова

ФОТО: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

На днях Екатерина Архарова опубликовала пост, в котором рассказала, что уже вторые сутки ее муж Артем не выходит на связь. Актриса призвала всех неравнодушных поделиться любой информацией о пропавшем без вести супруге, пишет Woman.

У 43-летней Екатерины Архаровой случилась беда — бесследно пропал ее муж Артем Илясов. Актриса написала об этом в своем Instagram в надежде получить информацию о местонахождении супруга. 

Мужчина вышел из кафе в центре Москвы 26 января около 19.00 часов и не вернулся.

«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф и такая же шапка. Ездит на черном джипе BMW 5», — написала под постом Екатерина (орфография и пунктуация автора сохранены)

Актриса обратилась с просьбой к подписчикам сообщить любую информацию, которая поможет найти пропавшего мужа. 

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