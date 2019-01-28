«Вышел из кафе и не вернулся»: Бывшая жена Марата Башарова заявила об исчезновении нового супруга

У 43-летней Екатерины Архаровой случилась беда — бесследно пропал ее муж Артем Илясов. Актриса написала об этом в своем Instagram в надежде получить информацию о местонахождении супруга.

«Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потертый серо-голубой свитер в косичку, темно-синие джинсы, замшевые темно-синие ботинки. Сверху была дубленка темно-синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф и такая же шапка. Ездит на черном джипе BMW 5», — написала под постом Екатерина (орфография и пунктуация автора сохранены).