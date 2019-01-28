23-летний сын Бориса Немцова впервые стал отцом

Кажется, совсем недавно сын Бориса Немцова Антон отмечал свадьбу. Роскошная церемония была организована на Рублевке, а среди приглашенных оказались многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Мать жениха, известная журналистка и бизнесвумен Екатерина Одинцова, не уставала рассказывать о том, как она счастлива.

Свадьба Антона и Анны состоялась летом прошлого года. ФОТО: Социальные сети

Теперь же выяснилось, что Антон и его супруга Анна стали родителями. Об этом одним из первых сообщил главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

«У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший», — написал Венедиктов.

Поздравить молодых родителей поспешила и Ксения Собчак, которая была лично знакома с Борисом Немцовым. Пока представители звездной семьи не сделали официального заявления по поводу радостного события. Так, новоиспеченная бабушка Екатерина Одинцова вчера увлеченно рассказывала о семейном празднике, не упоминая при этом о рождении внука. Вполне возможно, что бизнесвумен хотела скрыть появление малыша на свет, но в итоге новость стала достоянием общественности.

Ранее Одинцова неоднократно говорила о своей безграничной любви к сыну и дочери. Она признавалась, что именно дети являются ее лучшим мотиватором для достижения новых карьерных вершин. Несмотря на то, что на момент убийства Бориса Немцова в 2015 году, телеведущая и политик уже давно были не вместе, Екатерина все равно тяжело переживала трагедию.

Напомним, что у Бориса Немцова было четверо официально признанных детей. Единственный сын Антон появился на свет в результате продолжительного романа политика с Екатериной Одинцовой. Влюбленные не были женаты, но это не помешало им встречаться более десяти лет. Уже после убийства Бориса Ефимовича стало известно, что у него есть еще один внебрачный сын от Екатерины Ифтоди.