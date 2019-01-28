Употребление теплой воды на голодный желудок приводит к неожиданным результатам

Начинать утро с чашечки ароматного кофе или сладкого чая не самая лучшая идея. Даже желудку требуется время чтобы проснуться. Именно поэтому медики настоятельно рекомендуют, начать свое пробуждение с теплой воды. Самой простой питьевой воды, пишет Zen.Yandex.ru со ссылкой на Med8.ru.
Для тех, кто не может пить просто воду, допускается добавиться в нее несколько капель лимонного сока. Прием воды на пустой желудок запускает процессы пищеварения, которые сталкиваются с «мягкой» водой, а не крепкими и тяжелыми напитками. Бережное отношение к утреннему пробуждению всего организма способствует нормализации метаболизма и в особенности пищеварения. Вместе с тем, специалисты называют целый ряд процессов которые вызывает теплая вода натощак:
- Улучшение кровообращения. Токсины и шлаки выводятся в 3 раза быстрее.
- Очищение всего ЖКТ и улучшение пищеварения. Простая вода, выпитая ранним утром, поможет расщепить остатки пищи в желудке и поддержать его работу в течение всего дня.
- Снижение веса – вода комнатной температуры влияет на метаболизм делая его качественнее. Соответственно жиры будут сжигаться полностью за меньший промежуток времени.
- Замедление старения клеток и внутренних органов. Данная манипуляция действительно замедляет процессы естественного старения организма, за счет эффективного очищения от токсинов и улучшение кожного покрова.
- Снимает ощущение дискомфорта после переедания. За счет ускоренной активации пищеварения, теплая вода помогает быстрее расщепить и вывести из организма излишки употребленной ранее пищи.
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