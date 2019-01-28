Употребление теплой воды на голодный желудок приводит к неожиданным результатам

Для тех, кто не может пить просто воду, допускается добавиться в нее несколько капель лимонного сока. Прием воды на пустой желудок запускает процессы пищеварения, которые сталкиваются с «мягкой» водой, а не крепкими и тяжелыми напитками. Бережное отношение к утреннему пробуждению всего организма способствует нормализации метаболизма и в особенности пищеварения. Вместе с тем, специалисты называют целый ряд процессов которые вызывает теплая вода натощак: