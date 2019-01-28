Что делать, если все время хочется спать?

Если ты вечно пребываешь в состоянии сонливости и вялости, а по утрам звук будильника – самый раздражающий в мире звук, то пора что-то менять. А в каком именно направлении необходимо двигаться, мы тебе подскажем.
Жизнь современного человека связана с большими физическими и эмоциональными нагрузками. Порой хочется все бросить и просто выспаться. Утром ты мечтаешь о подушке, но необходимо идти работать. Да и во время рабочего дня что-то клонит ко сну. Что же делать?
Предлагаем тебе самые простые советы, которые помогут зарядиться бодростью и энергией на весь рабочий день, пишет Menslife.com.
Выспись
Конечно, все перечисленные здесь рекомендации полезны. Однако проще всего хорошо высыпаться. Ночной сон должен быть здоровым, крепким и полноценным. Человек должен спать не менее 7 часов в сутки.
Проветри комнату
Одна из причин сонливого состояния – это нехватка кислорода. Свежий воздух всегда помогает избавиться от сонливости и почувствовать себя бодрее. Достаточно открыть окно и пустить свежий воздух в помещение. А если еще есть время на небольшую прогулку на свежем воздухе, то это еще лучше.
Расслабься
Если ты очень хорошо отдохнул, но все равно тебя клонит ко сну, дело может быть в физическом и психологическом переутомлении, которое накопились за долгое время. Затяжной стресс может привести к усталости и потери сна. А желание поспать – это защитная реакция организма. В этом случае медики настоятельно рекомендуют правильно чередовать работу и отдых. Старайся не переутомляться, избегать стрессов и побольше бывать на свежем воздухе.
Отвлекись
Скука, как правило, вызывает сонливое состояние. Если тебя во время рабочего дня одолевает сон, надо просто встать, размяться и развеяться. Например, пройтись до ближайшего сквера, подышать свежим воздухом. Если у тебя монотонная работа, то ее необходимо чередовать с небольшими перерывами. Еще часто нас клонит ко сну, если мы читаем скучную книгу, смотрим неинтересный фильм или просто общаемся с назойливым собеседником. Тут поможет смена деятельности.
Включи освещение
Как правило, сонливость приходит с сокращением светового дня. Дневной солнечный свет при попадании на сетчатку глаза регулирует выработку мелатонина. Проще говоря, выставляет наши биологические часы. Поэтому, чтобы чувствовать себя бодрее, надо открыть шторы или жалюзи. А если за окном уже темно, стоит включить свет, притом поярче.
Перекуси
Поможет развеять сон и принесет бодрость здоровый и правильный перекус. Специалистами доказано, что всевозможные специи (имбирь, куркума, перец), а также сложные углеводы намного больше повышают активность человека, нежели тяжелая и жирная пища. Для этого прекрасно подойдут: яблоки, черный шоколад, имбирь, зеленая фасоль, кабачки, гречневая каша, овсянка. В качестве пищевых стимуляторов активности можно использовать женьшень и элеутерококк.
Задумайся о правильном питании
Питайся регулярно, желательно в одно и то же время. Чрезмерно не увлекайся вредными продуктами. Однако даже полезные переедать тоже не стоит. Постарайся соблюдать баланс в питании. Обеспечь свой рацион белками, полезными жирами и сложными углеводами. Регулярно употребляй сезонные фрукты и овощи. Пей необходимое количество воды.
Вздремни
Медиками доказано, что кратковременный дневной сон способен повысить активность и работоспособность. Аналитики университета из Джорджтауна доказали, что во время дневного отдыха левое полушарие мозга, которое отвечает за память и логическое мышление, ведет себя менее активно, так как оно восстанавливается. Вот почему после дневного сна организм активизируется. Человек становится бодрее и хорошо усваивает необходимую информацию.
Кратковременный сон может быть полезнее продолжительного. По мнению специалистов, достаточно вздремнуть 20-25 минут, и ты почувствуешь себя намного активнее. Также медики заявляют, что очень важно не дремать вечером. Это может вызвать бессонницу ночью. Дело в том, что в темное время суток у человека вырабатывается мелатонин. Это вещество, которое отвечает за крепкий и глубокий сон. А когда ты спишь после заката, то в организме происходит сбой в выработке этого вещества. В результате – бессонница и головная боль по утрам.
Освежись прохладной водой
Стресс, который получает организм от холодной воды, помогает на некоторое время взбодриться. Чтобы снять усталость, умойся, вымой руки. А еще лучше, если есть такая возможность, принять освежающий душ.
Выпей чашечку кофе
Специалистами многих стран давно доказано, что кофеин влияет на активность людей, способствует появлению бодрости и увеличивает работоспособность. Он, попадая в кровь, выступает как заменитель аденозина, вещества, снижающего усталость.
Однако, если при соблюдении всех советов тебя все равно тянет ко сну, необходимо обратиться к врачу. Сонливое состояние может быть признаком заболеваний.
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