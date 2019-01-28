Что делать, если все время хочется спать?

Жизнь современного человека связана с большими физическими и эмоциональными нагрузками. Порой хочется все бросить и просто выспаться. Утром ты мечтаешь о подушке, но необходимо идти работать. Да и во время рабочего дня что-то клонит ко сну. Что же делать?

Предлагаем тебе самые простые советы, которые помогут зарядиться бодростью и энергией на весь рабочий день, пишет Menslife.com.

Выспись

Конечно, все перечисленные здесь рекомендации полезны. Однако проще всего хорошо высыпаться. Ночной сон должен быть здоровым, крепким и полноценным. Человек должен спать не менее 7 часов в сутки.

Проветри комнату

Одна из причин сонливого состояния – это нехватка кислорода. Свежий воздух всегда помогает избавиться от сонливости и почувствовать себя бодрее. Достаточно открыть окно и пустить свежий воздух в помещение. А если еще есть время на небольшую прогулку на свежем воздухе, то это еще лучше.

Расслабься

Если ты очень хорошо отдохнул, но все равно тебя клонит ко сну, дело может быть в физическом и психологическом переутомлении, которое накопились за долгое время. Затяжной стресс может привести к усталости и потери сна. А желание поспать – это защитная реакция организма. В этом случае медики настоятельно рекомендуют правильно чередовать работу и отдых. Старайся не переутомляться, избегать стрессов и побольше бывать на свежем воздухе.

Отвлекись

Скука, как правило, вызывает сонливое состояние. Если тебя во время рабочего дня одолевает сон, надо просто встать, размяться и развеяться. Например, пройтись до ближайшего сквера, подышать свежим воздухом. Если у тебя монотонная работа, то ее необходимо чередовать с небольшими перерывами. Еще часто нас клонит ко сну, если мы читаем скучную книгу, смотрим неинтересный фильм или просто общаемся с назойливым собеседником. Тут поможет смена деятельности.

Включи освещение

Как правило, сонливость приходит с сокращением светового дня. Дневной солнечный свет при попадании на сетчатку глаза регулирует выработку мелатонина. Проще говоря, выставляет наши биологические часы. Поэтому, чтобы чувствовать себя бодрее, надо открыть шторы или жалюзи. А если за окном уже темно, стоит включить свет, притом поярче.

Перекуси

Поможет развеять сон и принесет бодрость здоровый и правильный перекус. Специалистами доказано, что всевозможные специи (имбирь, куркума, перец), а также сложные углеводы намного больше повышают активность человека, нежели тяжелая и жирная пища. Для этого прекрасно подойдут: яблоки, черный шоколад, имбирь, зеленая фасоль, кабачки, гречневая каша, овсянка. В качестве пищевых стимуляторов активности можно использовать женьшень и элеутерококк.

Задумайся о правильном питании