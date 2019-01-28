Мария Порошина выходит из декрета сразу после родов: многодетной актрисе нужны деньги

Звезда сериала «Челночницы» надеется получить работу в крупном проекте.
11 января Мария Порошина родила сына. Для популярной актрисы это уже пятый ребенок и первый мальчик. Малыш появился на свет в одном из самых престижных роддомов России, на выписке присутствовали старшие дочери и мать актрисы, передают Dni.
Мать пятерых детей Мария Порошина выйдет на работу уже 23 февраля – актриса сыграет в антрепризном спектакле. Следующие постановки с ее участием запланированы на март. В том случае, когда актер не является продюсером спектакля, он получает за участие в постановке по «звездным меркам» не так уж и много. Выход на сцену в антрепризе артистки «уровня» Марии Порошиной стоит в среднем 300 тысяч рублей (3 900 евро).
Порошина задействована сразу в нескольких антрепризных постановках, но актриса надеется, что ей повезет и ее пригласят сниматься в сериал или кино с хорошим бюджетом. До 7-го месяца беременности актриса выходила на сцену, а первые пять месяцев снималась в новом сезоне «Челночниц» - так Порошина смогла неплохо заработать.
11 января 2019 года Мария Порошина родила сына, из Перинатального медицинского она отправилась домой в сопровождении мамы и четырех дочерей. Старшая дочь Марии Порошиной, 22-летняя Полина, живет гражданским браком с режиссером Яном Яновским, финансовую поддержку ей оказывает отец – актер Гоша Куценко. А вот финансовые заботы о трех дочерях и новорожденном сыне лежат на Марии Порошиной. Стоит отметить, что многодетная работающая мать старается ни в чем не отказывать детям: отдых, кружки, няни, обновки… После родов в одном из самых престижных медицинских учреждений Москвы, Мария Порошина заключила договор на годовое медицинское обслуживание ребенка.