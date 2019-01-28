Мария Порошина выходит из декрета сразу после родов: многодетной актрисе нужны деньги

11 января Мария Порошина родила сына. Для популярной актрисы это уже пятый ребенок и первый мальчик. Малыш появился на свет в одном из самых престижных роддомов России, на выписке присутствовали старшие дочери и мать актрисы, передают Dni.

Мать пятерых детей Мария Порошина выйдет на работу уже 23 февраля – актриса сыграет в антрепризном спектакле. Следующие постановки с ее участием запланированы на март. В том случае, когда актер не является продюсером спектакля, он получает за участие в постановке по «звездным меркам» не так уж и много. Выход на сцену в антрепризе артистки «уровня» Марии Порошиной стоит в среднем 300 тысяч рублей (3 900 евро).

Порошина задействована сразу в нескольких антрепризных постановках, но актриса надеется, что ей повезет и ее пригласят сниматься в сериал или кино с хорошим бюджетом. До 7-го месяца беременности актриса выходила на сцену, а первые пять месяцев снималась в новом сезоне «Челночниц» - так Порошина смогла неплохо заработать.