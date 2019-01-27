Горько?! Возлюбленная Федора Бондарчука показала обручальное кольцо

После появления Паулины Андреевой на одной из вечеринок, поползли слухи о ее тайной свадьбе с режиссером Федором Бондарчуком. На пальце артистки появилось кольцо, сильно напоминающее обручальное, передают Dni.
Паулина посетила празднование дня рождения коллеги по цеху Александра Петрова. После мероприятия актер Андрей Бурковский, который также присутствовал на вечеринке, опубликовал в Stories своего Instagram фото Андреевой.
Девушка позирует сидя за столиком со стаканом в правой руке. «Паулина пьет воду… по-любому (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – подписал снимок Бурковский.
Между тем, поклонники обратили внимание на кольцо, которое красовалось на безымянном пальце артистки. Многие отмечали, что украшение очень похоже на обручальное, возможно, Бондарчук и Андреева решили перейти на новый уровень и узаконить свои отношения.