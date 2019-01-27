Горько?! Возлюбленная Федора Бондарчука показала обручальное кольцо

Паулина посетила празднование дня рождения коллеги по цеху Александра Петрова. После мероприятия актер Андрей Бурковский, который также присутствовал на вечеринке, опубликовал в Stories своего Instagram фото Андреевой.

Девушка позирует сидя за столиком со стаканом в правой руке. «Паулина пьет воду… по-любому (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)», – подписал снимок Бурковский.

ФОТО: Instagram