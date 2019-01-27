«Инопланетяне забрали у меня зубы»: сенсационное признание певицы Кати Лель

Певица Катя Лель, исполнившая знаменитые песни «Муси-пуси», «Мой мармеладный» и «Долетай» сделала сенсационное признание. Оказалось, что в юности, когда будущей звезде было 16 лет, в ее родном городе Нальчике с ней вышли на связь инопланетяне. Певица долго хранила молчание и не спешила делиться подробностями этого эпизода, думая, что все будут крутить у виска и показывать на нее пальцем. Но сейчас, по ее словам, общество готово к этому, поэтому она решилась на откровенный рассказ.

28 лет назад в один из вечеров, находясь у себя дома, вместе с мамой и сестрой, Катя заметила свет в окне, который привлек ее внимание. Лучи света озарили ее комнату, после чего у будущей звезды неожиданно исчезли зубы.

«Мои зубы пропали без боли, без крови — просто исчезли после того, как исчезли эти лучи», — призналась Лель.

Побывала будущая звезда и на инопланетном корабле, правда, долго не могла понять, где находится. Инопланетные существа сделали так, что она сидела там словно парализованная и с опущенной головой, слыша рядом разговор, подспудно догадываясь, что рядом с ней инопланетная раса. Они общались между собой на непонятном языке, после чего к певице подошел мужчина: сначала она увидела его ботинки, а затем и смогла осмотреть его. Это был симпатичный молодой человек 30 лет, приятной внешности, который неожиданно спросил ее: «Катя, ты готова?».

«Инопланетяне могут принять любой облик, я видела приятные образы», — говорит Лель.

После этой истории девушка решила спешно покинуть родной город, так как за ней стали гнаться уфологи, узнавшие о том, что у нее был контакт с внеземной цивилизацией. Уже позже Лель узнала, что есть специальные «контактеры», которые сами общаются с инопланетными мирами — именно им поступила информация, что «в такой-то час у такой-то девочки изъяли зубы». Но они не смогли догнать Катю, которая отправилась в Москву.

Встреча с внеземной расой не прошла бесследно. После этого у Лель открылся дар, и она стала слышать и читать мысли людей, видеть необъяснимые вещи. Кроме этого, у нее появился музыкальный талант: она стала сочинять музыку и стихи. Контакты с инопланетянами не прекратились — по словам Лель, она видела, как они перевоплощаются из биохимического тела в энергетическое.