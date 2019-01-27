Вот как в 2019 году могут разбиться сердца у разных знаков Зодиака

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вы будете чрезвычайно вспыльчивы в этом году. Ваши вспышки гнева будут раздражать вашего партнера. В конечном счете, вы останетесь одни в этом году, потому что никто не сможет справиться с вашим гневом.

Телец (20 апреля – 21 мая)

Если вы еще ни с кем не состоите в отношениях, то вы найдете пару к концу следующего года. Вы по-настоящему будете заботиться об этом человеке, но в конечном итоге вы расстанетесь до того, как закончится год. У вас будет взаимный разрыв, который будет наполнен множеством грустных чувств, но без плохого послевкусия. Ваш распад заставит вас больше сосредоточиться на себе как на личности.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

У вас будет непрерывная цепочка маленьких неудач и расстройств, и все они будут вызваны одним и тем же человеком. Ваша любовь к нему поглотила вас в прошлом и будет продолжать поглощать вас до 2019 года. В вашей жизни не произойдет никаких кардинальных изменений, но вы обнаружите, что постоянно думаете об этом человеке. Тем не менее, вы изо всех сил стараетесь не допустить, чтобы эта душевная боль слишком сильно повлияла на вас, и у вас есть смелость, чтобы не показывать своих истинных чувств людям.

Рак (22 июня – 22 июля)

В прошлом у вас был серьезный разрыв, вызванный особенным человеком. Этот человек вернется в 2019 году, и будет готов принести еще больше душевной боли, и вы должны быть к этому готовы. Сначала вы попробуете принять решение больше не общаться, но его приманка слишком сильна, чтобы вы могли сопротивляться. Вы попадаете в компрометирующую ситуацию, и это будет полностью вашей виной. Вы в конечном итоге признаете свою душевную боль и разорвете отношения более разбитым человеком.

Лев (23 июля – 22 августа)

Вы окажетесь в односторонних отношениях, когда вы всегда будете в проигрыше. Вы не будете чувствовать, что ваши усилия ценятся. Вы начнете более критично относиться к себе и пытаетесь работать над своими недостатками, но этого не будет достаточно для вашего партнера. Ваши отношения ядовиты, и это может очень испугать вас.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Вы склонны быть закрытыми для людей, которые способны причинить вам боль. Тем не менее, вы можете в конечном итоге причинить себе боль в долгосрочной перспективе, потеряв хороших людей. Вы не можете ничего с этим поделать. Ирония в том, что вы – тот, от кого вы должны защищаться.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Вы будете практиковать свои обычные эгоистичные методы на протяжении всего 2019 года. Вы будете так сильно сосредоточиваться на себе и своих принципах, что вам не удастся встретить других хороших людей. Это приведет к тому, что вы будете становиться все более изолированными в течение года. Одиночество станет лейтмотивом следующего года.

Скорпион (23 октября — 22 ноября)

Вы будете источником вашего собственного горя. Вы совершите ошибку, обидев того, кто так много для вас значит. Вы потеряете доверие и будете постоянно пытаться вернуть его. Вы будете постоянно терпеть неудачу из-за своих собственных ошибок, и ваши страдания – ваша вина.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

У вас есть проблемы с обязательствами. Ваше сердце будет постоянно разбиваться из-за ваших побегов и неспособности держаться только одного человека в течение длительного периода времени.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вы должны научиться развивать свою личность. Вы отказываетесь быть ближе к любому человеку, и в итоге вы изолируете себя от остального мира. Вскоре вы поймете, что одиночество вам не понравится, и вам станет грустно из-за ваших собственных склонностей.

Водолей (21 января – 18 февраля)

Ваше остроумие и дерзость станут вашим падением. Вы слишком саркастичны и вы будете отталкивать окружающих, которые просто не понимают вашего юмора. Вы будете пытаться завоевать сердца многих, но они просто не смогут пройти мимо вашей сильной личности.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)