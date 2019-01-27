«Радостная дура»: после скандала в студии НТВ Собчак съехалась с Богомоловым

Ксения Собчак объяснила, почему со скандалом ушла из студии НТВ. Она обвинила телеканал во лжи. По словам телеведущей вместо обещанного разговора о ситуации на Украине телеканал решил сделать сюжет про драку между ее мужем Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым.

«Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федканала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку», – рассказала Собчак (здесь и далее сохранена орфография автора).

Как пояснила телеведущая, причем расстроило ее в большей степени не то, что ее хотели обмануть, а то с каким дилетантством ей пришлось столкнуться.

«И даже возмутительно не то ,что хотели **** [обмануть], а что профнепригодны. Надо ж человека вначале «в кадр» завести,а потом ****[обманывать]. А так будьте готовы что он развернется и уйдет», – написала Собчак, при этом себя до момента разоблачения аферы она окрестила не иначе, как «радостная дура».

Позже она более подробно рассказала, как ее пытались развести на НТВ.

«По поводу НТВ - п…ж и провокация. Я разговаривала устно с шеф-редактором при трех свидетелях и несколько раз сказала, что «точно ли разговор об Украине»? Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать», – написала она.

По словам Собчак, первый вопрос стоял про драку между ее мужем и предполагаемым любовником, на что она ответила, что это не может быть главной темой.

«Шеф-редактор сказал: «Конечно, сейчас уберем, здесь он первым по ошибке стоит». В итоге целая подводка и сюжет посвящаются этой х…и и НИ СЛОВА про Украину», - объяснила Собчак.

Тем временем телеканал НТВ опубликовал переписку с ведущей Ксенией Собчак. На скриншотах видно, что продюсер «Центрального телевидения», приглашая ее на шоу, говорит, что речь пойдет не только об Украине, но и драке Максима Виторгана с Константином Богомоловым.

Журналисты утверждают, что Ксения была уведомлена о темах планировавшегося интервью и заранее получила список вопросов. Из скриншотов переписки с телеведущей видно, что интервью планировалось не только об Украине, но и о недавней драке ее супруга Максима Виторгана с Константином Богомоловым, к которому он приревновал жену, отмечают они.