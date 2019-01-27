Скандал! Ольга Бузова – в бизнес-классе, родные – в экономе: знаменитые сестры прилюдно разругались

Практически весь январь певица Ольга Бузова наслаждалась отдыхом на различных курортах. Сначала она улетела загорать на Мальдивы, где сняла дорогостоящую виллу на берегу океана. А затем, для контраста, отправилась на элитный горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах. Отпуск звезда проводила в компании своей любимой сестры, которая помогала ей делать бесконечные фотосессии и снимать видеосюжеты для подписчиков в Instagram.

На последних зимних фотографиях из отпуска сестры выглядели счастливыми, обнимались и целовались на камеру, а также традиционно называли друг друга «любимками». Ольга Бузова признавалась, что отпуск в Альпах стал лучшим в ее жизни, и пообещала себе обязательно сюда вернуться. Вот, правда, обратно, в Москву, телеведущая летела, как и привыкла, бизнес-классом, тогда как ее сестра вместе с общей подругой Яной довольствовались обычным «экономом». Более того, вскоре Анна Бузова отписалась от своей сестры в Instagram.

Пока неясно, что послужило причиной размолвки между сестрами, которые всегда были так дружны. Поклонники Бузовой уверены, что Ольга не могла пожалеть денег на родного человека, и девушки просто поссорились. Певица ситуацию пока не комментирует, зато Анна подлила масла в огонь, признавшись, что не может себе позволить дорогостоящий перелет бизнес-классом в отличие от своей знаменитой сестры.

«Я всегда летаю тем классом, который могу себе позволить. Бизнес-класс в Европу стоит необоснованно дорого», — написала Анна в своем Instagram.

После такого откровенного комментария подписчики разделились на два лагеря. Поклонники Ольги Бузовой уверены, что певица не обязана оплачивать Анне самолет и посчитали, что та сама не захотела лететь за чужой счет. А другая часть аудитории возмутилась неподобающим поведением звезды, которая прилюдно признается в любви к родной сестре и при этом путешествует отдельно от нее и подруг.