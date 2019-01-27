Шокирующие подробности! Майкл Джексон действительно насиловал маленьких мальчиков

25 января в США состоялась громкая премьера документального фильма «Покидая Неверленд», который критики назвали шокирующим. Как передает The Sun, на премьере некоторых зрителей даже тошнило.

Эта четырехчасовая картина, основанная на рассказах Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака – главных жертв Майкла Джексона, которых сам король поп-музыки называл своими «маленькими друзьями».Танцор Уэйд Робсон рассказал о домогательствах Джексона не так давно. По его словам, маэстро насиловал мальчика у себя на ранчо Neverland на протяжении семи лет, пока мальчику не исполнилось 14. Схожими воспоминаниями поделились Джеймс Сэйфчак и другие жертвы короля поп-музыки.

По словам жертв, певец устраивал оргии с маленькими мальчиками и настраивал своих жертв против родителей и друзей. Он учил детей ненавидеть всех, кто находится за пределами Неверленда.

Слева направо: Уэйд Робсон, режиссер фильма Дан Рийд Dan Reed и Джеймс Сэйфчак. ФОТО: AP/Scanpix

Также пострадавшие вспоминают о том, что Джексон дарил мальчишкам ювелирные украшения в обмен на «взаимные ласки», а с одним из них даже сыграл фиктивную свадьбу. Взрослый певец и ребенок обменялись клятвами, и Джексон надел своему избраннику кольцо на безымянный палец.

Критики назвали «Покидая Неверленд» не документальным фильмом, а фильмом ужасов. «Это как холодный душ. Мы все были неправы, когда болели за Майкла Джексона. Он действительно был педофилом», — пишет Мара Рейнштейн из US Weekly.

Семья Джексонов, тем временем, выступили с критикой в адрес HBO за создание и показ этого фильма. Племянник Майкла, Тадж, выплеснул свой гнев в Twitter, назвав Робсона и Сейфчака мошенниками.

Протестующие в день премьеры скандального фильма. ФОТО: AP/Scanpix

Четырехчасовая картина в тошнотворных подробностях раскрывает показания двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта.