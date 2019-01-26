Сейчас — самое время! Вот кто из знаков Зодиака встретит свою любовь в феврале

ОВЕН

Овнов в феврале вряд ли будет сильно заботить тема личных отношений – все внимание будет уделяться работе. Поэтому, если вы человек семейный, постарайтесь хоть немного времени стараться уделять своему партнеру – ему или ей будет это приятно. Если вы одиноки, завести новый роман можно все там же, на работе. Не задерживайтесь после трудового дня и на корпоративах, если вас не интересуют эти отношения, пишет Дни.ру.

ТЕЛЕЦ

Если вы одиноки и хотите завести новые отношения в феврале, попытать счастье стоит где-то далеко от дома либо в интернете – сейчас у вас есть шанс удачно познакомиться с иностранцем. Если вы уже нашли свою вторую половину, улучшить отношения можно также на отдыхе – вот только отдыхать надо не друг от друга, а вместе от всех остальных. Впрочем, если возможности уехать сейчас нет, можно хотя бы просто сходить на совместную прогулку в парк или музей.

БЛИЗНЕЦЫ

Гороскоп на февраль 2019 года выглядит непростым для типичных представителей знака Близнецы. Если вас захватит ревность и какие-то подозрения в изменах, не стоит сразу устраивать скандал и расставаться. Попробуйте мирно поговорить с партнером и все выяснить – скорее всего, вы зря переживаете и что-то не так поняли. Ведь именно общение – конек настоящих Близнецов. Для новых отношений не лучшее время – роман вряд ли принесет вам много положительных эмоций.

РАК

Февраль – благоприятный месяц для типичных Раков, которые хотят заняться вопросом личных отношений. Если вы уже состоите в паре, в феврале можно укрепить их, перевести на новый уровень. Можно жениться, венчаться или просто начинать жить вместе. Если вы пока одиноки, месяц благоприятен и для вас, ведь у вас есть шанс встретить того самого человека. Главное, не сидеть в четырех стенах и не ждать, что он сам свалится вам на голову. Действуйте!

ЛЕВ

Порой в любых отношениях наступает период, когда из них уходит ежеминутная радость и они кажутся скучными и монотонными. Отношения – тоже тяжелый труд, и только вы сами можете вернуть в них былые краски, главное, не пускать все на самотек. Больше общайтесь с партнером, проводите время вместе, и все будет хорошо. Если вы пока одиноки, не гонитесь за новыми романами – вы еще успеете найти свое счастье в более благоприятный для этого период.

ДЕВА