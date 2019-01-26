Сейчас — самое время! Вот кто из знаков Зодиака встретит свою любовь в феврале

Одинокие Тельцы смогут найти счастье в интернете, а Ракам можно смело жениться в этом месяце! Гороскоп на февраль для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
Овнов в феврале вряд ли будет сильно заботить тема личных отношений – все внимание будет уделяться работе. Поэтому, если вы человек семейный, постарайтесь хоть немного времени стараться уделять своему партнеру – ему или ей будет это приятно. Если вы одиноки, завести новый роман можно все там же, на работе. Не задерживайтесь после трудового дня и на корпоративах, если вас не интересуют эти отношения, пишет Дни.ру.
ТЕЛЕЦ
Если вы одиноки и хотите завести новые отношения в феврале, попытать счастье стоит где-то далеко от дома либо в интернете – сейчас у вас есть шанс удачно познакомиться с иностранцем. Если вы уже нашли свою вторую половину, улучшить отношения можно также на отдыхе – вот только отдыхать надо не друг от друга, а вместе от всех остальных. Впрочем, если возможности уехать сейчас нет, можно хотя бы просто сходить на совместную прогулку в парк или музей.
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на февраль 2019 года выглядит непростым для типичных представителей знака Близнецы. Если вас захватит ревность и какие-то подозрения в изменах, не стоит сразу устраивать скандал и расставаться. Попробуйте мирно поговорить с партнером и все выяснить – скорее всего, вы зря переживаете и что-то не так поняли. Ведь именно общение – конек настоящих Близнецов. Для новых отношений не лучшее время – роман вряд ли принесет вам много положительных эмоций.
РАК
Февраль – благоприятный месяц для типичных Раков, которые хотят заняться вопросом личных отношений. Если вы уже состоите в паре, в феврале можно укрепить их, перевести на новый уровень. Можно жениться, венчаться или просто начинать жить вместе. Если вы пока одиноки, месяц благоприятен и для вас, ведь у вас есть шанс встретить того самого человека. Главное, не сидеть в четырех стенах и не ждать, что он сам свалится вам на голову. Действуйте!
ЛЕВ
Порой в любых отношениях наступает период, когда из них уходит ежеминутная радость и они кажутся скучными и монотонными. Отношения – тоже тяжелый труд, и только вы сами можете вернуть в них былые краски, главное, не пускать все на самотек. Больше общайтесь с партнером, проводите время вместе, и все будет хорошо. Если вы пока одиноки, не гонитесь за новыми романами – вы еще успеете найти свое счастье в более благоприятный для этого период.
ДЕВА
Любовный гороскоп на февраль 2019 года для типичных Дев февраль выглядит благоприятно. Одинокие представители знака смогут найти приятного человека для романтических отношений, если, конечно, захотят. А семейным Девам рекомендуется больше общаться со своим партнером. Вам нужно стать друг другу не только любовниками, но и хорошими друзьями. Разговаривайте, шутите, позвоните любимому во время перерыва на работе и поинтересуетесь, как проходит его (или ее) день.
ВЕСЫ
Чтобы избежать каких-то конфликтов с партнером, постарайтесь не слишком гнуть свою линию и дать возможность своей второй половине принимать важные решения и проявлять инициативу. Впрочем, Весы достаточно миролюбивые и дипломатичные, так что эти разногласия вы сможете разрешить. А вот для новых романов время не самое подходящее – с новым партнером будет больше скандалов и ссор, чем приятных эмоций.
СКОРПИОН
Одинокие Скорпионы могут найти свое счастье в интернете – воспользуйтесь для этого социальными сетями, сайтами знакомств или специальными приложениями на смартфон. Если пара у вас уже есть, первая половина месяца пройдет для вас спокойно, а вот во второй могут возникнуть проблемы в отношениях. Инициатива, которую будет проявлять ваш партнер, может вам не понравится, но иногда нужно давать любимому человеку проявить себя.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стоит поумерить свой пыл – в феврале, особенно его первой половине, ваша раздражительность может привести к ссорам с партнером и детьми. Будьте терпимее к любимым людям, и тогда конфликта получится избежать. Если вы одиноки и хотите с кем-то познакомиться для новых отношений, не сидите дома. Если верить гороскопу на февраль, наиболее высоки шансы встретить интересного человека в местах, связанных с изменением внешности – это, например, салоны красоты или фитнес-клубы.
КОЗЕРОГ
Для тех представителей знака, кто хочет познакомиться с кем-то для романтических отношений, месяц обещает быть благоприятным. Ваша природная харизма и привлекательность сейчас притягивают внимание противоположного пола, так что завести новый роман у вас есть все шансы, главное, не игнорировать происходящее вокруг. Семейным Козерогам вряд ли придется много внимания уделять личной жизни в феврале, каких-то изменений в ней не ожидается.
ВОДОЛЕЙ
У типичных представителей знака Водолей есть показатели тайного романа, который по какой-то причине придется от всех скрывать. Возможно, скрывать от партнера – тогда не засматривайтесь на других и не проводите свободное время без любимого человека, чтобы избежать непоправимых ошибок. Если же вы свободны, отношения все равно могут быть тайными, например, если на вашем рабочем месте нельзя встречаться с коллегами.
РЫБЫ
Для укрепления отношений со своей второй половиной, постарайтесь больше общаться, делитесь друг с другом мечтами, интересами, любыми мыслями и желаниями. В конце концов, лучше типичных Рыб, то есть вас, никто не поддержит и не поймет вашего партнера. Гороскоп на февраль 2019 года содержит главный совет: одиноким представителям знака, желающим найти пару, нужно присмотреться к своим друзьям. Порой простая крепкая дружба вырастает в нечто большее – в любовь.