Опять голая! Кристина Асмус будоражит фанатов откровенными снимками

Потрясенные видом почти голой Кристины фанаты тут же заговорили о возможном разрыве Асмус с супругом Гариком Харламовым. Ведь актриса сейчас на отдыхе на Мальдивах – а на всех фотографиях она позирует в одиночестве.

"Все, Харламов больше не нужен? Ты ушла от него? Где твой муж?", "Почему ты всегда одна? Игорь где?", – паникуют поклонники.

На фотографии Кристина Асмус позирует на кромке бассейна, на ней лишь нижняя часть купальника. В то же время, актриса повернута спиной к зрителю – так что полноценным фото топлесс это назвать нельзя.