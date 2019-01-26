Сб, 26.01.2019
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  • Упс... Виктория Бекхэм засветила грудь в белоснежном костюме

Упс... Виктория Бекхэм засветила грудь в белоснежном костюме

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Victoria Beckham

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

Если раньше главной темой для обсуждения в сети были отношения Виктории с ее мужем Дэвидом Бекхэмом, то сейчас куда чаще поклонники говорят об отменном стиле знаменитого дизайнера. Раз за разом, появляясь на публике, Виктория демонстрирует идеальные образы, которые, к слову, зачастую состоят из одежды и аксессуаров ее собственных коллекций. 

ФОТО: RW/MPI/Capital Pictures / RW/MPI/Capital Pictures

На днях Виктория в очередной раз проявила особый интерес к искусству и посетила выставку картин. Для выхода в свет супруга Дэвида Бекхэма выбрала белые широкие брюки и блузу. Свой образ Виктория дополнила красным поясом и массивной подвеской. 

Не обошлось, правда, без конфуза...

ФОТО: DDNY/Broadimage / DDNY/Broadimage

К слову, пару дней назад дизайнер также выбрала для появления на публике блузу и брюки, однако тогда поклонники раскритиковали наряд Виктории и в очередной раз отметили, что она уж слишком худая. 

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