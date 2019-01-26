Упс... Виктория Бекхэм засветила грудь в белоснежном костюме

Если раньше главной темой для обсуждения в сети были отношения Виктории с ее мужем Дэвидом Бекхэмом, то сейчас куда чаще поклонники говорят об отменном стиле знаменитого дизайнера. Раз за разом, появляясь на публике, Виктория демонстрирует идеальные образы, которые, к слову, зачастую состоят из одежды и аксессуаров ее собственных коллекций.