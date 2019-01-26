Фото: Ким Кардашян возмутила поклонников абсолютно прозрачным комбинезоном

Наряд из осенне-зимней коллекции дизайнера Ким демонстрирует, лежа на сером диване и сочетая его с черными босоножками на каблуках. На фигуре Кардашьян практически любой наряд сидит провокационно, но в этом ей весьма неплохо. Фото было сделано, скорее всего, супругом Ким – Канье Уэстом.

Тем, кто вдруг не знает, напомним, Ким не беременна, четвертого ребенка для пары вынашивает суррогатная мать, как и их предыдущую дочь Чикаго. Врачи запретили Ким самостоятельно вынашивать детей из-за угрозы для ее здоровья. Так что теперь Ким не приходится думать о том, как восстановить форму после беременности.