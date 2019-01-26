«Как муж и жена»: Настя Каменских заинтриговала снимком с Потапом

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) в компании музыканта и продюсера Алексея Потапенко сделала яркое селфи на одной из улиц Нью-Йорка (США). Последнее время творческий тандем не расстается ни на минуту, о чем можно узнать из их соцсетях.
Потап также разместил новый пост в своем аккаунте. "2-й тур промо-ролика "Peligroso" завершен, мы были в: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Провиденсе, Коннектикуте и многих других, NK is Have записали еще 3 новых песни в Кали (одна из них – MegaHit), спасибо всем, кто поддержал нас, теперь давайте вернемся, назад в реальность, Голос Украины ждет меня! Увидимся скоро Америка!" – написал он.
Очередное совместное фото артистов, которое собрало больше 70 тыс. лайков, только подогрело слухи об их любовных отношениях. "Как муж и жена", – написали подписчики в комментариях.
Напомним, ранее Настя Каменских разместила в соцсети снимок из бассейна, в котором ранее был замечен и Потап. При этом паре часто приписывают роман, однако они оба это отрицают и никак не комментируют догадки общественности. Позже звезда взволновала своих поклонников в соцсети "жарким" фото.