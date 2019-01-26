«Как муж и жена»: Настя Каменских заинтриговала снимком с Потапом

Потап также разместил новый пост в своем аккаунте. "2-й тур промо-ролика "Peligroso" завершен, мы были в: Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне, Провиденсе, Коннектикуте и многих других, NK is Have записали еще 3 новых песни в Кали (одна из них – MegaHit), спасибо всем, кто поддержал нас, теперь давайте вернемся, назад в реальность, Голос Украины ждет меня! Увидимся скоро Америка!" – написал он.

Очередное совместное фото артистов, которое собрало больше 70 тыс. лайков, только подогрело слухи об их любовных отношениях. "Как муж и жена", – написали подписчики в комментариях.