Беременную Викторию Лопыреву осудили за употребление алкоголя

В последнее время она часто общается с другими селебрити, уже ставшими мамами. Ряд советов Вика спрашивала у Нюши, которая родила дочь в конце прошлого года. Накануне посол FIFA встретилась с Ханной. У певицы был день рождения, который она отметила в США. На фотографии, которую опубликовала Лопырева, она держит в руке бокал красного вина.

Такой жест привел в недоумение многих подписчиков модели. Они утверждают, что она не заботится о здоровье будущего ребенка, так как употребляет алкоголь. Лопырева устала от нападок и в одном из комментариев ответила пользователю сети. «Врач сказал пить красное вино», — написала Вика.

Адекватные подписчики предложили Виктории не обращать внимания на тех, кто резко высказывается в ее адрес. «К завистливым я привыкла, но к больным на голову — еще нет», — отметила Лопырева.

Виктория Лопырева и Ханна ФОТО: Instagram

Во время ужина с Нюшей Вика узнавала, стоит ли пользоваться услугами женщины, которая помогает рожающим расслабиться и не переживать во время процесса. «У молодой мамы Нюши всегда есть, чем поделиться с будущей мамой. В Америке очень распространено приглашать на роды специальную женщину, которая создает во время процесса специальную обстановку (свечи, музыка, аромат, подсказывает, как правильно дышать), расписывает план родов и больше следит за твоим моральным состоянием. Звучит круто, но у меня вопрос: это все имеет значение, когда у тебя схватки, и все мысли точно не о том, какой аромат вы выбрали для аромолампы, а о том, когда же это все кончится», — рассуждала Виктория в микроблоге.