Братья-вампиры пьют кровь общей любимой девушки

Полиаморные вампиры рассказали о том, почему им так нравится пить кровь любимых девушек. Мужчины находят это весьма сексуальным занятием.
Парочка полиаморных вампиров, которые смотрят на любовь и супружескую верность более широко, чем основная масса людей, рассказала журналистам о том, почему им так нравится пить кровь любимых. Братья Логан и Дейли Саут из США признали, что они находят эту привычку невероятно сексуальной. Кроме того, в момент выполнения данного действа, которое абсолютно необходимо для настоящих вампиров, братья чувствуют более мощную эмоциональную и физиологическую привязанность к своей общей любимой девушке. В настоящее время оба молодых человека проживают на ранчо в штате Техас, они любят девушку Илону. Все трое регулярно занимаются сексом, а также проводят совместные вампирские ритуалы, пишет Medikforum.ru.
Впрочем, братья Саут не вонзают зубы в шею своей возлюбленной, а предпочитают употреблять ее кровь более цивилизованным способом. Например, они прокалывают ей пальцы, а вытекающие капельки слизывают. Данные ритуалы братья проводят ежемесячно, а кроме того они регулярно сдают анализы на предмет наличия болезней, которые распространяются только с кровью. Тем самым вампиры защищают свое здоровье, хотя по идее они должны быть бессмертными.
Сама девушка уверяет, что данный ритуал не является для неё сексуальным, хотя бойфренды воспринимают его иначе. Но Илона не возбуждается из-за того, что её возлюбленные пьют кровь, однако и не возражает против этого, тем более, что это так их заводит. К слову, девушка не считает странным и то, что у неё два молодых человека, она убеждена, что это в два раза снижает риск каких-либо супружеских измен, поскольку все ее женские потребности удовлетворяются в достаточной степени.