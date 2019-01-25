Братья-вампиры пьют кровь общей любимой девушки

Парочка полиаморных вампиров, которые смотрят на любовь и супружескую верность более широко, чем основная масса людей, рассказала журналистам о том, почему им так нравится пить кровь любимых. Братья Логан и Дейли Саут из США признали, что они находят эту привычку невероятно сексуальной. Кроме того, в момент выполнения данного действа, которое абсолютно необходимо для настоящих вампиров, братья чувствуют более мощную эмоциональную и физиологическую привязанность к своей общей любимой девушке. В настоящее время оба молодых человека проживают на ранчо в штате Техас, они любят девушку Илону. Все трое регулярно занимаются сексом, а также проводят совместные вампирские ритуалы, пишет Medikforum.ru.

Впрочем, братья Саут не вонзают зубы в шею своей возлюбленной, а предпочитают употреблять ее кровь более цивилизованным способом. Например, они прокалывают ей пальцы, а вытекающие капельки слизывают. Данные ритуалы братья проводят ежемесячно, а кроме того они регулярно сдают анализы на предмет наличия болезней, которые распространяются только с кровью. Тем самым вампиры защищают свое здоровье, хотя по идее они должны быть бессмертными.